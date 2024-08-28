颱風外圍沉降增溫今熱慘 吳德榮：珊珊眼牆置換明大迴轉 對日威脅加劇

中度颱風珊珊將侵襲日本，氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，各國官方路徑預測圖顯示，珊珊颱風在日本九州南方海面，今天偏北緩慢移動，明天起逐漸轉向東北、大迴轉，因移速不快、影響時間拉長、對日威脅加劇。

吳德榮表示，中颱珊珊有清晰的颱風眼，並完成眼牆置換，將以接近中颱上限的強度、逼近九州；登陸前稍減弱，登陸後則受地形破壞、才會明顯減弱。若有日本九州、四國及本州等地的行程，應密切注意其動態。

近期天氣部分，吳德榮表示，今天太平洋高壓雖偏弱、因珊珊颱風外圍沉降增溫，台灣各地晴朗無雲、紫外線強，各地區最高溫達36至38度，應注意防曬、防中暑；山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。今天北部25至38度、中部25至36度、南部25至36度、東部22至37度。