快訊

羈押48天重獲自由！鄭文燦快步走出桃院「瘦了一大圈」

未來1周很夏天 午後山區雷陣雨 今晚起水氣增北部有雨

颱風外圍沉降增溫今熱慘 吳德榮：珊珊眼牆置換明大迴轉 對日威脅加劇

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天太平洋高壓雖偏弱、因珊珊颱風外圍沉降增溫，台灣各地晴朗無雲、紫外線強，各地區最高溫達36至38度，應注意防曬、防中暑。本報資料照片
今天太平洋高壓雖偏弱、因珊珊颱風外圍沉降增溫，台灣各地晴朗無雲、紫外線強，各地區最高溫達36至38度，應注意防曬、防中暑。本報資料照片

中度颱風珊珊將侵襲日本，氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，各國官方路徑預測圖顯示，珊珊颱風在日本九州南方海面，今天偏北緩慢移動，明天起逐漸轉向東北、大迴轉，因移速不快、影響時間拉長、對日威脅加劇。

吳德榮表示，中颱珊珊有清晰的颱風眼，並完成眼牆置換，將以接近中颱上限的強度、逼近九州；登陸前稍減弱，登陸後則受地形破壞、才會明顯減弱。若有日本九州、四國及本州等地的行程，應密切注意其動態。

近期天氣部分，吳德榮表示，今天太平洋高壓雖偏弱、因珊珊颱風外圍沉降增溫，台灣各地晴朗無雲、紫外線強，各地區最高溫達36至38度，應注意防曬、防中暑；山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。今天北部25至38度、中部25至36度、南部25至36度、東部22至37度。

吳德榮表示，明天至周日盛行西南及偏南風、天氣仍偏熱，注意防曬、防中暑；與陸風輻合、清晨西半部偶有局部短暫陣雨的機率，午後近山區局部雷陣雨發展，並擴展至部分平地，有局部性大雷雨發生的機率。下周一、周二天氣仍偏熱，注意防曬、防中暑，午後近山區有局部雷陣雨，部分平地受影響。

中度颱風珊珊路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
中度颱風珊珊路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
中度颱風珊珊路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
中度颱風珊珊路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

吳德榮 防曬 颱風

延伸閱讀

大眼颱珊珊最新路徑曝 粉專估明晚長崎附近登陸：祝福日本

颱風珊珊影響日本時間拉長 日航取消今明122個航班

上看38度高溫 吳德榮：珊珊颱風眼清晰 登陸日本2、3次機率

今天「處暑」熱如盛夏 吳德榮：珊珊颱風今生成 將侵襲日本

相關新聞

未來1周很夏天 午後山區雷陣雨 今晚起水氣增北部有雨

今天台灣各地及澎湖、金門、馬祖晴朗穩定、高溫炎熱，普遍可以來到34至36度，中央氣象署表示，局部溫度會再更高一些，環境吹...

本業主婦副業建築師 台灣首位女建築師王秀蓮打造台南

1929年生於台南的王秀蓮，是台灣首位獲得建築師執照的女建築師，也是首位加入台灣省建築技師公會的女子。即使在現代，女性建...

米其林49家摘星 全球首見冰品入列

《台灣米其林指南二○二四》星級餐廳名單昨天公布，一次揭曉台北、台中、台南、高雄四個城市星級餐廳榜單，今年全台共有四十九家...

颱風外圍沉降增溫今熱慘 吳德榮：珊珊眼牆置換明大迴轉 對日威脅加劇

中度颱風珊珊將侵襲日本，氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，各國官方路徑預測圖顯示，珊珊颱風在日本九...

大眼颱珊珊最新路徑曝 粉專估明晚長崎附近登陸：祝福日本

今年第10號颱風珊珊，目前仍是中度颱風，今天凌晨2時的中心位置在琉球東北方390公里海面上（台北東北東方960公里海面上...

凌晨4時21分南投信義規模3.5淺層地震 最大震度1級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天凌晨4時21分，在南投縣政府東方50.8公里，位於南投縣信義鄉，發生芮氏規模3.5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。