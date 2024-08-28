大眼颱珊珊最新路徑曝 粉專估明晚長崎附近登陸：祝福日本
今年第10號颱風珊珊，目前仍是中度颱風，今天凌晨2時的中心位置在琉球東北方390公里海面上（台北東北東方960公里海面上），以每小時11公里速度，向北北西轉北進行。中央氣象署說，珊珊颱風本周影響日本天氣。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，珊珊颱風開了一個大眼，過去1天因為卡在鞍型場中，導引氣流微弱，移動速度相當緩慢，幾乎在奄美大島東北方走走停停，今天開始腳步會稍微加快、朝九州前進，預計明晚在長崎附近登陸。珊珊移動速度很慢，本身又是中度颱風，對九州地區的威脅相當大。
而日本其他地區，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，昨天已先受颱風引入的東南暖溼氣流，以及北方高壓帶下的北風，在日本上空交會產生的雨帶，已造成多地大雨，甚至影響到交通，「如果珊珊最後貫穿，造成的影響會更大」，對日本防災來說壓力會很大，提醒這幾天要前往日本各地的民眾注意颱風動態。
至於珊珊颱風後續路徑，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前仍以貫穿日本機率最高，基本上，珊珊就是一天侵襲一個地區，大致是九州，再中國、四國，接著京阪，之後北陸、關東。但還有一點點變數在（逆襲走法），繼續觀察。
而珊珊颱風影響日本的時間相當長，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以往歷史上，侵日颱風走很慢的，不多見但不到罕見，「但大都很難搞，尤其在雨量的部分，祝福日本各地方能扛著這波了」。
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