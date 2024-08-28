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未來1周很夏天 午後山區雷陣雨 今晚起水氣增北部有雨

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未來1周很夏天 午後山區雷陣雨 今晚起水氣增北部有雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來1周台灣地區屬於典型夏季天氣，高溫32度到35度之間，部分地區有機會更高。本報資料照片
未來1周台灣地區屬於典型夏季天氣，高溫32度到35度之間，部分地區有機會更高。本報資料照片

今天台灣各地及澎湖、金門、馬祖晴朗穩定、高溫炎熱，普遍可以來到34至36度，中央氣象署表示，局部溫度會再更高一些，環境吹西南風，受到沉降的影響在大台北地區甚至可以來到37度左右，近中午前後紫外線也可來到過量甚至危險等級；降雨方面，清晨中南部地區有零星降雨機率，而午後在各山區有局部短暫雷陣雨，下午前往山區仍要注意天氣的變化；晚起水氣略增，北部地區亦有零星降雨機率。

未來1周台灣地區屬於典型夏季天氣，中央氣象署表示，高溫32度到35度之間，部分地區有機會更高，環境大致吹西南風，清晨至上午因與海陸風輻合作用，中南部地區有零星短暫陣雨。下午太陽加熱使天氣轉不穩定，午後易有雷陣雨發展，提醒局部強對流伴隨的短延時強降雨、雷擊、強風等劇烈天氣現象，前往山區溪河附近活動注意溪水暴漲風險，並注意自身安全。

明天水氣稍增多，清晨西半部地區有局部短暫陣雨，白天起各地大多為多雲可見陽光，午後皆有局部短暫雷陣雨，且雨勢增大，局部有大雨發生的機率，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。

周五至周日水氣再逐漸減少，各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區亦有零星短暫陣雨。

下周一、周二天氣逐漸轉穩定，各地大多為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區有零星短暫陣雨。

周五前夜晚清晨馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返多加留意。明天、周五基隆北海岸及東北部沿海有長浪發生的機率，海邊活動注意。

9月4日至6日各地大多為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區有零星短暫陣雨。

馬祖 高溫

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