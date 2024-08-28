本業主婦副業建築師 台灣首位女建築師王秀蓮打造台南

1929年生於台南的王秀蓮，是台灣首位獲得建築師執照的女建築師，也是首位加入台灣省建築技師公會的女子。即使在現代，女性建築師依然不多，王秀蓮卻突破性別的限制，一生共設計了一千多個房子，其中有逾五百間是台南市私人住宅，也奠定了台南市豐富的街巷風情。王秀蓮去年以高齡95歲辭世，此刻正於台南舉辦的台灣文博會，展出王秀蓮建築回顧展「亭亭靜植的建築歲月」，展現一個女子如何在建築界打破限制，為台南人打造美好的家的同時，也創造屬於自己的天地。

王秀蓮創造許多「第一」。她是台南女子中學首屆畢業生，也是台灣省立工學院建築工程學系（成功大學建築學系前身）首批女學生，並以第一名成績畢業。她於1953年通過高等考試，成為首位本土科班出身的女建築師。隔年加入台灣省建築技師公會，成為會內唯一女性，也是最年輕的會員。

「我的主業是主婦，副業是建築師」。王秀蓮曾如此形容自己。然而，沒有人像她將「家庭主婦」和「建築師」兩種角色如此完美融合。在半世紀的執業生涯中，她承接超過一千五百件設計案，完成者逾五百件都是私人住宅。 她一生都在追求如何讓「家」更舒服自在，認為改善人們的起居生活 ，是她為社會服務的最佳表現。

在「亭亭靜植的建築歲月」的和式住宅展間，主辦單位在地板鋪上台南市區地圖，標出王秀蓮設計的私人住宅，牆上則有這些住宅的室外圖片。許多台南人一進展間，驚嘆「這間我看過」、「原來是她的設計」。策展人黃則維指出，王秀蓮的住宅設計不僅手法多變且獨特，總是細膩地回應業主的夢想藍圖與基地條件。