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9月徵文主題／缺牙怎麼辦？

聯合報／ 本報訊

步入中老年，視茫茫、髮蒼蒼、牙齒動搖，啃不動芭樂，吃不了牛排，美食在前，難以下嚥，這應是人生一大折磨。據統計，全台65歲以上長者全口無牙比率達11.4%，你也缺牙嗎？如何解決嚼食難題？歡迎來信分享，讓所有無「齒」之徒均能開心享受佳餚。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔至少1M）優先採用，9月15日截稿。稿件請寄：電子郵件health@udngroup.com。郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5819。

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