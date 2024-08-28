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健康你我他／電話牆上貼字條 列出關鍵字防詐

聯合報／ 文／墨客（高市前鎮）
我在電話牆上貼了一張字條，並隨時提醒雙親和家人，務必警覺詐騙。圖／墨客提供
我在電話牆上貼了一張字條，並隨時提醒雙親和家人，務必警覺詐騙。圖／墨客提供

父母親年紀近70，雖然身體健康，但有時一不留神，可能頭腦昏沉，成了詐騙集團眼中的肥羊。有一次，無意中聽到父親對著電話筒裡的人說著自己的身分證字號、手機號碼等資料。幸好我就在旁邊，驚覺不對，趕緊搶過話筒，才阻止了這場騙局。

此後，我在電話牆上貼了一張字條，並隨時提醒雙親和家人，務必提高警覺。字條的內容包括：不留基本資料，尤其是身分證、戶籍地址、家人姓名、生日、手機等，因為這些個資，都可能因為交叉比對、查詢，而找出更多個人線索。另外，也有可能因為對方假戲真做，而讓我們按下數字鍵或符號鍵，因此特別提醒家人，千萬不要按。

有鑑於「錢」的高敏感度，所以關於「戶頭、匯款、帳戶、ATM、凍結、金融機構、盜刷信用卡…」等關鍵字詞，或是健保局、中華電信、郵局、警察局等單位，也都列入警戒範圍中。當然，若是發現有異的話，我請家人就直接掛掉電話，確保安全。

直至今日，雖然仍不定時會接到詐騙集團打來的電話，但是經過這張便條紙的提醒，也真的遏止了每一件被騙的災難。現在，我也幫他們在手機上安裝辨識「whoscall」，真的三不五時就會有一些奇怪的電話打來。在防不勝防的當下，只有時時「提高警覺」，才是保命、保財之道呀。

家人 詐騙集團 身分證

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