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開學在即 腸病毒、腹瀉疫情升溫

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

國中小學周五開學，但疾管署監測發現，腸病毒、腹瀉疫情都持續上升，發言人羅一鈞表示，今年腸病毒疫情反常，未如預期在暑假脫離流行期，上周就診人次直逼一萬四千人次，已連兩周上升，預計九月下旬進入高峰。腹瀉則是連續四周就診人數上升，單周門急診就診近十二萬六千人次，主要感染諾羅病毒。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，上周腸病毒門急診就診計一萬三七○一人次，較前一周上升百分之五點八，仍處流行期。近四周實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇Ａ十型為多，克沙奇Ａ十六型次之，易引起嚴重症狀的腸病毒Ａ七十一型則並未檢出。

羅一鈞說，往年腸病毒疫情大都於暑假脫離流行期，但今年暑假疫情觸底後竟反升，推估八月暑期班開課增傳播風險。預期中秋節前感染人數持續上升，高峰落在九月下旬。

腹瀉部分，郭宏偉指出，上周腹瀉門急診就診累計十二萬五八九五人次，較前一周上升百分之三點二七，近四周呈上升趨勢，高於二○一九至二○二二年同期。

另外，近四周共接獲七十九起腹瀉群聚通報案件，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中卅七起病原體檢驗陽性，檢出諾羅病毒廿一例為多，占半數以上，其次為腸炎弧菌。

羅一鈞指出，中秋節烤肉聚會，屆時可能達到腹瀉疫情高峰，民眾應盡量避免生食、正確洗手，降低感染風險。

中秋節 疫情 腸病毒

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