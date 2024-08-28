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退休力／喝紅酒養生？挑產地有學問

聯合報／ 記者許凱婷蘇湘雲／綜合報導
盧震宸說，品酒不僅是飲用，更是提升生活品味的方式。記者林伯東／攝影
盧震宸說，品酒不僅是飲用，更是提升生活品味的方式。記者林伯東／攝影

許多人認為喝紅酒健康又養生，美國營養飲食學會（Academy of Nutrition and Dietetics）營養師黛比．佩提特潘（Debbie Petitpain）表示，乾白酒（Dry white wine）及產製於「氣候較涼爽地區」的葡萄酒，對健康的益處更大。以酒精含量12%的葡萄酒來說，男性每天飲酒量不應超過294毫升，女性則不應超過147毫升。

所謂乾白酒，指的是每公升糖分少於4公克的白酒，這類酒款通常口感較不甜。黛比．佩提特潘解釋，乾白酒之所以被認為更健康，主因在於較低的糖分和酒精含量。葡萄酒的熱量主要來自糖分和酒精，甜酒通常會額外添加糖分，熱量更高；選擇糖分和酒精含量較低的葡萄酒，對健康負擔較小。

聯合報健康事業部退休5力課程「微醺系列—斟一杯詩意．酌一口快意」第一堂課，諦梵尹葡萄酒坊釀酒師盧震宸將帶領學員，透過觀察、嗅聞和品嘗來感受葡萄酒的各種風味。品酒課程不僅教人如何飲酒，且透過品酒提升生活品味。

盧震宸說，在課程中，學員將學到如何辨識葡萄酒的顏色、香氣和口感；還會學到以嗅聞來感受葡萄酒中的果香、花香和香料的氣味，並了解葡萄酒的基本常識、品種特色、品酒步驟及辨識酒標的技巧。

葡萄酒養生也備受關注。紅酒中含有豐富的多酚類化合物，具有抗氧化和抗發炎的效果，對心血管健康有潛在益處。然而，沒有飲酒習慣的人不應為了養生而開始飲酒，特別是有心臟病或肝臟疾病的人來說，避免酒精攝取是更健康選擇。

微醺系列課程強調的是對生活品味的追求，而非單純的飲酒，學員們在課程中學會的不僅是如何品酒，更是透過課程體驗來提升自己，並在未來的生活中應用這些知識，展現出自己的品味和風格。

微醺系列課程／斟一杯詩意 酌一口快意

9月13日(五)看懂葡萄酒酒標與了解自己喜歡的品種

9月27日(五)清爽酸甜的魅力清酒

10月26日(六)經典調酒三款品飲及實作

11月02日(六)蘇格蘭威士忌酒廠之旅

時間：下午2時30分至4時30分

地點：台北市塔悠路289號

洽詢：02-8692-5588轉5869

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

紅酒 葡萄酒 酒精

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