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戶外活動爆汗沒喝水 青年急性腎衰竭

聯合報／ 記者游振昇／台中報導

20多歲男子參加戶外活動時，突然呼吸急喘、全身抽筋，同事發現他不對勁，緊急陪同至急診室，確診為氮毒血症，血中的肌肉酵素比正常值高出3倍，醫師研判為過度勞動，且未能及時補充水分、電解質，導致罹患急性腎衰竭，住院接受治療，才恢復健康。

大甲李綜合醫院腎臟科主治醫師陳采峯表示，該個案係在同事陪同下，坐著輪椅至急診就醫，主述症狀為腹部疼痛，急診醫師發現他意識稍微不清，進一步抽血檢查發現，鈉離子、鉀離子數值偏低，且合併急性腎衰竭、橫紋肌溶解症，研判在過熱情形下戶外活動，加上高溫，沒有補充水分，導致體內流失水分與電解質。

陳采峯指出，身體一旦缺水，就容易中暑，大量流汗，又沒能補充水分，則可能導致急性腎衰竭，原因在於中暑後體溫升高，為了散熱，體表血管擴張，以致大量血液跑到皮膚，分布到腎臟的血液減少，造成腎臟供血不足，此時主要症狀為尿液變少、血壓降低、頭暈。此外，身體高溫，也會傷害身體的肌肉細胞，導致橫紋肌溶解症。

陳采峯提醒，熱浪高溫的季節，不要等到口渴時才想喝水，在室外工作的民眾更應提高警覺，持續補充水分及電解質，「一旦等到口渴時再喝水，可能已經有微脫水現象」。

腎臟 醫師 高溫

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