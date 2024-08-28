健康主題館／洗頭把握5關鍵 頭皮健康不掉髮

洗頭注意事項 製表／廖靜清 圖／聯合報提供 ●正確洗不會導致掉髮 適度清潔頭皮有眉角

●建議每周洗頭4至5次 每次不要超過5分鐘

天氣炎熱容易出汗，如果沒有適度清潔頭皮，容易孳生細菌、產生頭臭味，甚至會掉髮。林口長庚醫院皮膚科主治醫師吳明穎強調，洗頭首要選擇適當的洗髮產品，洗頭方式更要正確，注意洗頭的力道、水溫、時間、頻率，可以防止掉髮，保護毛囊及髮根健康。

洗過度或不足 都傷頭皮

掉髮是自然現象，在洗頭過程中，會使處於休止期的頭髮掉落，所以不少人擔心「常洗頭會掉髮」。吳明穎說，只要步驟正確，建議每周洗頭4至5次，髮質狀況較佳。若是每周洗1次或超過7次以上的極端行為，前者會堆積髒汙、導致發炎，後者會因過度清潔而讓頭皮過度乾燥，失去油脂的保護力。

洗頭的重點在於清潔頭皮，吳明穎提到，市面上的洗髮精產品琳瑯滿目，標榜「無矽靈」並不一定沒問題，而是要注意添加的香料、界面活性劑、防腐劑等，是否會對頭皮造成負擔。衛福部食藥署已澄清「矽靈並不會阻塞毛細孔」，選擇適合的產品並清洗乾淨，就是最好的頭皮基礎保養。

洗髮精種類多 依膚質挑

頭皮是臉部肌膚的延伸，挑選洗髮精也要看膚質，吳明穎指出，油性頭皮可以挑透明、凝膠狀質地、無洗護效果的洗髮精，能阻止過多的油脂分泌；乾性頭皮可選擇珠光質地、有潤澤功能的洗髮精，給予頭皮保濕力。若有毛囊炎、嚴重頭皮屑、脂漏性皮膚炎等問題，應請教醫師或藥師，不要自行使用藥用洗髮精，避免加重症狀。

有人提倡「清水洗頭」，用最天然的方式洗髮，且兼具養髮功效。吳明穎提醒，洗髮是在洗淨頭皮，把沾附的髒汙及皮膚代謝物清洗乾淨，清水並無法徹底清潔頭皮，就跟碗盤油汙無法用清水洗淨一樣，一定要用洗碗精或用熱水燙過。洗頭的水溫不宜太高，適中溫度為38℃左右，接近體溫，過高的水溫易刺激頭皮，且傷害頭皮毛囊。

洗頭的時候，要用指腹貼著頭皮輕揉搓洗，有助於刺激頭部血液循環；若用指甲抓摳、力道太大，「抓頭皮」的方式很可能抓傷頭皮，甚至引起感染。吳明穎建議，除了特殊性的藥用洗髮精，正常洗頭不要超過5分鐘，避免造成過度的清潔。