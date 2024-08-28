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小王子音樂劇 高雄巡演最終站

聯合報／ 本報訊
改編自經典文學的韓國授權音樂劇《小王子》將於本周開演，圖為音樂劇劇照。攝影／林育全
改編自經典文學的韓國授權音樂劇《小王子》將於本周開演，圖為音樂劇劇照。攝影／林育全

改編自經典文學的韓國授權音樂劇「小王子」將於本周開演。取得韓國製作公司授權，自二○二二年開始，在海內外多個城市演出超過達八十場，近三萬名觀眾親臨現場觀賞。音樂劇「小王子」Season 1 巡迴最終站將在九月廿日至廿二日在高雄衛武營戲劇院演出，以五感立體的體驗，刷新小王子迷對這個經典故事的全新記憶。

演員林依晨觀賞過後表示：「從沒看過音樂劇版本的小王子，這個版本讓我看到了這本名著可以有更輕盈愉快的可能，這個團隊也有著小王子的執著與勇敢，努力嘗試帶給大家更多表演藝術上不同的觀賞選擇～還沒看過嗎？請給自己一個半小時，讓小王子帶領你從他的B612星球啟程一趟覺醒之旅吧！」演出兩年多來，有觀眾觀賞音樂劇「小王子」場次數多達廿五場以上，每次都有不同的感動。把握最後機會，售票請上OPENTIX。

觀眾 音樂劇

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