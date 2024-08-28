台灣米其林指南／美食家看榜單 台灣星光「更法式、論血統」

《台灣米其林指南 二○二四》名單揭曉，今年新增十家一星餐廳。飲食旅遊作家葉怡蘭認為，今年評選沒有意外，「是米其林一貫法式審美思維、在既有框架下的正常發揮」。美食家高琹雯（Liz）表示，在新加坡表現不佳、日本掉星情況嚴重下，原以為今年會校正回歸、星光黯淡，「沒想到米其林慷慨大放送，台灣摘星成績超乎預期」。

今年米其林一星新增數創歷來最多，葉怡蘭觀察，台中MINIMAL是少見以冰品為創作核心盤式甜點店，獨樹一幟。但十家新入榜餐廳中，本格法菜占四家、以法式形式與手法詮釋中菜有兩家，日料盈科主廚從龍吟時期就大量融入法菜技法，就連MINIMAL也屬法式盤式甜點，「法式Fine Dining立場標準愈來愈鮮明」，頭兩年嘗試融入在地意圖曇花一現，「今年榜單整齊得沒話說」。

其次是新餐廳依然吃香。葉怡蘭認為，十家中有七家是一年內開幕，且新餐廳多是既有星榜的子弟兵或星廚領軍，「表示血統仍重要」。這也讓人擔憂，在米其林強勢影響下，台菜或中菜精神會不會在此潮流下偏移？

二星以上，除了JL，其餘全在台北，明顯失衡，葉怡蘭認為，「或許以全然法式觀點套用在台灣，難免就會發生此種狀況」。

高琹雯相對樂觀，她認為今年有多家新餐廳、世上第一家冰淇淋餐廳摘星，還有不少年輕主廚上榜，以及女性奪侍酒師與服務兩大獎，「米其林還是看好台灣，願意給予鼓勵」。

外界認為星榜過於著重台北，高琹雯表示這是必然，因為台北各項資源充足、餐飲也走在最前端。