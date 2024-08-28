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米其林49家摘星 全球首見冰品入列

聯合報／ 記者高婉珮／台北報導
米其林新一星得主「MINIMAL」，是全球首間獲得一星肯定的冰淇淋店。記者吳致碩／攝影
米其林新一星得主「MINIMAL」，是全球首間獲得一星肯定的冰淇淋店。記者吳致碩／攝影

2024米其林星級餐廳 製表／高婉珮 圖／聯合報提供
2024米其林星級餐廳 製表／高婉珮 圖／聯合報提供
《台灣米其林指南二○二四》星級餐廳名單昨天公布，一次揭曉台北、台中、台南、高雄四個城市星級餐廳榜單，今年全台共有四十九家星級餐廳閃耀，三家三星餐廳、五家二星餐廳、四十一家一星餐廳，另有六家餐廳獲綠星肯定。其中台中的新一星得主「MINIMAL」，是自《台灣米其林指南》推出以來，首次有必比登推介店家晉升為米其林一星，同時也是全球首間獲得一星肯定的冰淇淋店。

今年三星餐廳名單沒變，除君品酒店粵菜餐廳「頤宮」蟬聯，達成「七連霸」；另有台中時尚新加坡菜餐廳「JL Studio」，以及台北時尚台灣菜餐廳「態芮（Taïrroir）」，二度蟬聯三星寶座。

二星餐廳方面，由去年六家減少為五家。除「侯布雄」、「logy」、「ＲＡＷ」、「渥達尼斯磨坊」與天婦羅餐廳「牡丹」繼續連莊外，高雄法料餐廳「Liberté」因結束營業未入榜。

一星餐廳由去年卅五家增至四十一家，新獲得一星肯定十家餐廳中，三家自去年入選名單晉升，七家首次進榜即摘星。必比登推介店家晉升為米其林一星的「MINIMAL」，將冰淇淋視作料理主素材，並透過七道冰品一一闡述，將冰品提升至藝術創作層次。

法料餐廳「L'Atelier par Yao」與「Sens」，雙雙自去年入選名單晉升。七家首次摘星餐廳分別是當代法料「Restaurant A」與「ＮＯＢＵＯ」，創新菜「Circum-」跟「Wok by O'BOND」，當代日料「盈科」、粵菜「雋」與台菜「元紀」。

四家去年獲一星餐廳未能連莊，包括「教父牛排」、「Longtail」、「鮨野村」及歐陸料理餐廳「Holt」。

去年獲綠星肯定六家餐廳，今年皆蟬聯，分別是台北「Embers」、「好嶼」、「小小樹食（大安路）」、「山海樓」、「陽明春天（士林）」、高雄「THOMAS CHIEN」。

台北仍是星級餐廳最大贏家，在四十九家星級餐廳中占卅七家；台中星級餐廳由去年六家增加為九家，新增三家新一星餐廳。台南今年仍舊未有突破，高雄持平維持三家星級餐廳與一家綠星餐廳。

個人獎項方面，「米其林指南侍酒師大獎」得主是台菜餐廳「元紀」的曾雅慧，她是台灣首位獲得此殊榮女性侍酒師。鼓勵餐飲業技巧純熟專業服務人員設立的「米其林指南服務大獎」，由「斑泊」的許縕珊獲得。台中「卉寓」主廚陳莛諭，以台灣家常料理為基礎，揉合西式烹飪技法，呈現暖心且現代家庭菜肴，拿下今年「米其林指南年輕主廚大獎」。

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