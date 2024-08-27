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涉貪數百萬助廠商喬事！國民黨立委鄭天財200萬交保、限制出境出海

衛福部健保署匯集善款339萬餘元 助花蓮地震受災民眾

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
豪展醫療科技股份有限公司捐贈100萬元給健保愛心專戶，衛福部健保署長石崇良（右）頒贈感謝狀，給予該公司並由總經理紀強（左）代為受贈。圖／健保署提供
豪展醫療科技股份有限公司捐贈100萬元給健保愛心專戶，衛福部健保署長石崇良（右）頒贈感謝狀，給予該公司並由總經理紀強（左）代為受贈。圖／健保署提供

今年4月3日花蓮強震，造成花蓮地區重大災情，復原重建需要政府與民眾一起共同努力。衛福部健保署表示，近期收到社會善心人士慷慨解囊，捐助健保署愛心專戶，並匯集善心捐款339萬餘元轉入東區業務組的愛心專戶。東區業務組以花蓮縣政府報送的災民名冊為對象，篩選符合經濟困難認定標準的弱勢受災民眾共98名，協助解決未繳納健保欠費292萬餘元，未來花蓮縣政府報送的災民名冊若有增加，健保署將陸續執行協助措施。

健保署表示，民國91年成立「愛心專戶」，目的即是匯聚社會大眾的愛心力量共同協助弱勢民眾，幫助遭逢經濟困難、無力繳納健保相關費用之民眾，讓其獲得適當醫療照顧。健保署特別感謝莊姓及李姓兩位善心人士，分別於113年6月底捐助健保署愛心專戶各100萬元善舉，並表示，有感國人於疫情期間或遇到重大天災人禍等事故，健保署一直守護國人健康及提供良好醫療照護之重要角色，全方位提供醫療資源。健保署再次感謝民眾的響應與支持，並頒感謝狀表達謝忱。

健保署 愛心 花蓮縣政府

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