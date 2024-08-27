政大校園真實故事 《穿越時空的愛情觀：1980年代毛筆情書展》

緣起：

這是當年發生在政大校園的真實故事！

在那個網路尚未出現的年代，本次情書展的主人翁，陳膺宇老師正在政大就讀，期間目睹1984年政大校園的那場「六三水災」，親身經歷冒著風雨，涉水游泳運送物資到女生宿舍，協助受困同學。後來這段英勇故事，被編入大學性別教育的教科書中，傳頌一時。2010年陳老師又以交大兼任副教授身份，在通識課程進行「政在交往、模擬約會」，在台北花博期間，鼓勵政大與交大兩校學生，進行模擬約會活動。這項學期作業，不但深受學生喜愛，日後也促成若干佳偶，改變學生對於約會有些恐懼的看法。。

至於這次情書展，主要在於呈現陳老師當年是如何在追求過程，忍受被拒打擊，鍥而不捨的完成八十多封毛筆宣紙情書，與三十多封手繪卡片，最後終於打動對方的芳心。

四十年後的今日，這些塵封多年的毛筆情書，將首度在政大圖書館展示，分享那個來自四年級的遙遠時代，人們是如何用手感溫度，來傳達對愛情、學業、婚姻、工作，與人生的憧憬與夢想！

展出人簡介：

陳膺宇，政大東亞所校友，美國加州大學洛杉磯校區 (UCLA) 博士，前交通大學兼任副教授，前習慣領域學會理事長等。著有「考典」等十餘本書，2023年完成搭乘郵輪繞地球一周遊歷，並為船上一千多名外國旅客，當場揮毫撰寫中文名字，為臺灣做了一次漂亮的文化外交。

主辦單位：政大輔導與諮商碩士學位學程

展覽時間及地點：

時間： 2024年 9月9日(週一)–9月13日(週五)，每日上午9:00--下午8:00 (週一除外)。

地點：政大中正圖書館一樓大廳 (臺北市文山區指南路二段64號)

9月9日(週一) 上午11:00 –12: 00 開幕式記者會 (懇辭花籃等賀禮)

開幕式地點：同上

9月10 日(周二) 下午1:00-3:00 陳膺宇老師主題分享與問答時間

《穿越時空的愛情三部曲》

演講地點：政大中正圖書館一樓陳芳明書房沙龍區

9月13日(週五) 下午8:00 閉幕

今年年初，為一群美國大學師生來政大參訪，在演講時示範華人的愛情觀與古早的情書。圖／陳服膺教授提供

今年年初，為一群美國大學師生來政大參訪，在演講時示範華人的愛情觀與古早的情書。圖／陳服膺教授提供