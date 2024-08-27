新平溪煤礦博物館憂熄燈 第3度送文資審議拚續營

新平溪煤礦博物園區憂心國土計畫法明年上路後恐將無法續營，今天第3度送新北文資審議會審查盼登錄歷史建築，至於其餘未列冊部分將提新事證爭取完整保存。

新平溪煤礦博物園區原是台灣保存最完整的煤礦場，民國91年轉型為煤礦博物館。

園方指出，新平溪煤礦存在價值在於完整的系統性保存，從水平坑道、坑口、軌道運輸、檢量室、翻車台、卸煤斗、選洗煤場、儲煤槽直至十分側線專用鐵道，是台灣唯一具有完整序列性的煤礦遺址。

國土計畫法將於明年上路，園方表示，園區將列為國土保育區第2類，恐將無法經營，因此依文資法向新北市府文化局申請文資身分，但文化局拖延文資提報超過2年多，遲遲沒結果。若新平溪煤礦園區被分開認定且不具文資價值，最終只好被迫關門熄燈。

新北市文化局指出，新平溪煤礦博物園區今年5月經民眾提報8處建物登錄為歷史建築保存，其中坑口、部分水平坑道（自坑口起算50公尺）、儲煤槽、卸煤櫃共4處相關空間與構造物保存良好，決議列冊追蹤；另4處未列冊建造物，若有相關新事證，後續將通盤考量依法審議。

新北市文資審議會今天下午開會，會中針對園區內4處列冊建造物進行審議，在各方發表意見後，委員舉行閉門會議，決定是否繼續列冊追蹤，或進入提報指定登錄程序。審議結果，預計近日公告。

提報人、國立雲林科技大學文化資產維護系副教授王新衡表示，此處是全國唯一動態保存且最完整的礦場，他們早在約7年前就提出希望將園區列歷史建築，3年前也提出希望列文化景觀，但都未通過，這次提報又有部分未列冊追蹤，希望審議委員考量園區整體系統性價值，審慎評估。

新平溪煤礦博物園區館長龔俊逸指出，這處園區屬於公益性質，經營近20年沒賺錢，不僅獲得在地家族認同與支持、持續配合地方創生，也是國外遊客造訪平溪的亮點，他們會好好經營，未來目標是成立非營利基金會，交付公益信託。

建築師陳勤忠表示，他參與煤礦與平溪地方研究約30年，此處是基隆八斗子到瑞芳猴硐帶狀的重要點，更是「活的博物館」，也有不可分割性，在文資登陸應盡量保持完整才具有國際性與代表性，尤其現代人對煤礦了解太少，他們這代受過經濟奇蹟，就是煤礦業打造的時代象徵，具保存意義。

文化局指出，新平溪煤礦是台灣最後開挖的煤礦場，文化局自民國92年迄今輔導新平溪煤礦博物園區申請「地方文化館升級」及「地方創生」補助計畫，並與日本締結友好館所等，文化局會依法全力協助。

會中，文資委員詢問煤礦場是否還有在採礦，並提醒如果繼續採礦的話對文資登錄反而不利。

對此，館方回應，已不開採、未生產20年，這是現地博物館，不適用生產概念；針對其餘未列冊部分，也將提報新事證供文資委員審議。