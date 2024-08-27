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新北紀錄片獎攜手波士頓台灣影展 創作國際交流

中央社／ 新北27日電

波士頓台灣影展協會今天與新北市府簽署合作備忘錄，新北市府指出，9月將有「野生動物」及「依諾物語」在波士頓展演，盼透過影像力量，讓台灣溫暖人心的故事在國際舞台交流。

波士頓台灣影展協會首屆會長藍凡耘、影展主席康麗雪今天與新北市政府簽署合作備忘錄，身兼女演員、編劇及導演等多重身分的簡嫚書出席擔任活動大使。

藍凡耘表示，協會推廣台灣影視作品，在波士頓台灣影展播映台灣紀錄片，受到國際友人熱烈迴響，期許透過合作備忘錄，推廣台灣紀錄片。

新北市新聞局指出，波士頓台灣影展自2019年辦理以來，新北市推薦優選影片參展已是第6年，今年選出導演陳巧薇的「野生之路」及導演黃淑梅的「伊諾物語」2部優選影片將在美東時間9月28日、29日於波士頓播映。

「野生之路」紀錄台東池上的東部首間非營利野生動物醫院「野灣」、也是極少數完全由民間發起的野生動物救傷中心內一群熱愛生命及熱愛土地工作者，希望拯救更多野生動物的過程。

「伊諾物語」紀錄泰雅族人Ino Yumin依諾以行動傳承泰雅文化，將畢生的山林知識傳授給新竹縣尖石鄉鎮西堡孩子們，讓人了悟人與自然萬物可以真實而純美的關係。

簡嫚書指出，受邀擔任活動大使，讓她有機會尋訪不曾去過的景點，發現新北豐富的城市風貌、人文景觀。她也邀創作者拍攝新北的故事，讓更多人感受城市魅力。

新北市長侯友宜致詞表示，新北市紀錄片獎今年邁入第14年，紀錄片獎見證新北的成長，也看見感動。此次合作備忘錄希望拓展紀錄片在海外曝光機會，將台灣的故事與國際交流。

波士頓 紀錄片

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