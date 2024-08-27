快訊

疑被逼「工作學業2選1」…工讀生輕生控遭霸凌 保發中心董座請辭負責

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擴大開放留台從事旅宿業 僑外生：吸引力不大

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
勞動部8月26日公告修正規定、並自8月28日起實施，開放領有交通部核發觀光旅館經營執照的觀光旅館業、領有地方政府核發旅館業登記證或民宿登記證的旅宿業者，可依員工勞保人數的30%計算名額，向勞動部申請聘僱畢業僑外生從事旅宿服務中階工作。聯合報系資料照片
勞動部8月26日公告修正規定、並自8月28日起實施，開放領有交通部核發觀光旅館經營執照的觀光旅館業、領有地方政府核發旅館業登記證或民宿登記證的旅宿業者，可依員工勞保人數的30%計算名額，向勞動部申請聘僱畢業僑外生從事旅宿服務中階工作。聯合報系資料照片

勞動部明起將擴大開放僑外生留台從事旅宿服務中階工作，對此，有僑生表示吸引力不大，理由是台灣房租高，且有大學畢業證書的話，還是會比較想當上班族。不過，也有僑生認為，對於來自較貧窮地區的同學來說，還是會有誘因。

勞動部明起開放領有交通部核發觀光旅館經營執照的觀光旅館業、領有地方政府核發旅館業登記證或民宿登記證的旅宿業者，可依員工勞保人數的30%計算名額，向勞動部申請聘僱畢業僑外生從事旅宿服務中階工作，只要是副學士以上學位畢業的僑外生，且接受過國內大專校院、觀光署或產業公協會累計80小時以上實習訓練課程，初次受聘薪資門檻為3萬元、續聘3.3萬元。

對此，一名越南僑生受訪時說，對她來說吸引力不大，因為台灣的租房費用比較高，雖然她已經透過和朋友合租降低開銷，但是生活支出還是很高。另外，其實她很希望畢業後能夠在台灣累積工作經驗，回到越南換好一點的工作，但旅宿業的工作內容比較基本，沒有很專業。

另一名越南僑生則指出，他從事旅宿業留台的可能性是一半一半，理由是工作辛苦，有大學畢業證書的畢業生，多半還是想當上班族。

不過，有東南亞僑生坦言，雖然他不會因旅宿放寬政策而留台，但就他觀察，對一些來自較貧窮國家、地區的僑生來說，應該會有吸引力，許多人從在學期間就積極展現出想留台的念頭，甚至希望能留下工作幾年、找台灣人結婚。

勞動部 越南

延伸閱讀

越南成電子供應鏈一環 對印度出口手機增倍

明起開放僑外生從事旅宿業 觀光署：還有方案研議中

補旅宿業缺工 明起開放旅宿業可聘僑外生 起薪須達3萬元以上

台鐵員工抗爭3班制遭罰 勞動部：未構成不當勞動行為

相關新聞

影／彰化鹿港蛋黃酥名店 不捨消費者徹夜等 改網購解決排隊亂象

中秋節衍生「蛋黃酥之亂」，彰化縣鹿港鎮排隊名店「新口味」為了解決排隊亂象，6年前就砸下重金改為網路訂購，負責人王裕誠說，...

文資審議不樂觀 新平溪煤礦博物館連署發酵給壓力

新北市平溪煤礦博物館園區經營20多年，因文資身份遲遲不被認定，國土法明年將上路後，部分國有地恐將無法使用；負責人龔俊逸坦...

2024米其林／星級餐廳揭曉 北市中山區16間入榜居冠、美食之都意外落榜

2024年米其林星級餐廳名單揭曉！本次獲得星級評等的餐廳共49間，其中包含了10間餐廳新進餐廳，以餐廳所在的區域來分，台...

高溫飆破37度！大台北明熱到通紅 這日變天全台有雨

明天持續夏季天氣型態，西半部地區熱到一片通紅。中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天溫度比今天更熱，全台高溫恐達36度，大台北...

墾丁觀光怎麼了？ 吳鳳直指台灣3優勢但「缺了這塊靈魂」

墾丁近來負面討論不斷，藝人吳鳳曾當過多年導遊，他分享個人看法表示，這麼漂亮的土地，真的需要更有效的宣傳跟包裝。

曝陳俊翰初診情況 台大醫：全身萎縮但暢談醫療平權

罹患罕見疾病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）的人權律師陳俊翰，生前願望是希望台灣SMA病人，都能獲得用藥的權利，衛福部健保署8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。