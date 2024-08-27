擴大開放留台從事旅宿業 僑外生：吸引力不大

勞動部明起將擴大開放僑外生留台從事旅宿服務中階工作，對此，有僑生表示吸引力不大，理由是台灣房租高，且有大學畢業證書的話，還是會比較想當上班族。不過，也有僑生認為，對於來自較貧窮地區的同學來說，還是會有誘因。

勞動部明起開放領有交通部核發觀光旅館經營執照的觀光旅館業、領有地方政府核發旅館業登記證或民宿登記證的旅宿業者，可依員工勞保人數的30%計算名額，向勞動部申請聘僱畢業僑外生從事旅宿服務中階工作，只要是副學士以上學位畢業的僑外生，且接受過國內大專校院、觀光署或產業公協會累計80小時以上實習訓練課程，初次受聘薪資門檻為3萬元、續聘3.3萬元。

對此，一名越南僑生受訪時說，對她來說吸引力不大，因為台灣的租房費用比較高，雖然她已經透過和朋友合租降低開銷，但是生活支出還是很高。另外，其實她很希望畢業後能夠在台灣累積工作經驗，回到越南換好一點的工作，但旅宿業的工作內容比較基本，沒有很專業。

另一名越南僑生則指出，他從事旅宿業留台的可能性是一半一半，理由是工作辛苦，有大學畢業證書的畢業生，多半還是想當上班族。

不過，有東南亞僑生坦言，雖然他不會因旅宿放寬政策而留台，但就他觀察，對一些來自較貧窮國家、地區的僑生來說，應該會有吸引力，許多人從在學期間就積極展現出想留台的念頭，甚至希望能留下工作幾年、找台灣人結婚。