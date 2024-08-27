高溫飆破37度！大台北明熱到通紅 這日變天全台有雨

明天持續夏季天氣型態，西半部地區熱到一片通紅。中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天溫度比今天更熱，全台高溫恐達36度，大台北地區甚至有機會出現37度以上高溫，周四起水氣逐漸增加，午後降雨範圍變廣；珊珊颱風目前持續往日本方向前進，對台灣沒有影響。

根據氣象署官網，今天最高溫位於台北市信義37.4度，其次為新北市雙溪37.2度，台東縣石寧山36.9度。今天大台北各地高溫炎熱，松山、台北、內湖、大安森林，以及新北市的汐止、三峽、深坑等地區，也出現36度以上高溫。

氣象署表示，明（28日）各地天氣高溫炎熱，白天屏東縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣為黃色燈號。

黃恩鴻說明，未來1周天氣仍偏向典型夏季天氣型態，明天高溫炎熱，各地白天高溫普遍為34至36度，其中大台北盆地因西南風沈降關係，可能出現37度以上高溫，明顯偏熱，另外，金馬澎地區也會出現31至33度高溫，提醒民眾外出注意防防曬、多補充水分，減少高溫環境活動時間。

降雨部分，黃恩鴻說明，明（28日）雨勢以午後降雨為主，且降雨範圍僅限縮在山區局部短暫雷陣雨；周四（29日）水氣稍微增多，清晨至上午，西半部有短暫陣雨，白天雲量增多，午後對流發展旺盛，降雨範圍擴大，各地都有局部短暫雷陣雨，且有局部大雨發生機率。

周五至下周二（8月30日至9月3日）水氣漸少。周五至周日（8月30日至9月1日）午後西半部有局部短暫雷陣雨。

下周一、二（9月2日、3日）降雨範圍縮減至中南部及其他山區，有短暫雷陣雨。黃恩鴻提及，周五之前，夜晚至清晨，金馬地區易有濃霧或雲，影響能見度。

颱風部分，黃恩鴻表示，中台彡彡目前移動速度緩慢，持續北轉往日本方向前進，預計本周都會影響日本，就算周末強度將稍微減弱，但因還在日本上空，因此仍持續對日本有影響。