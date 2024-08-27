外交國禮原力展現 高富村木雕藝術典藏展高雄展出

排灣族名查馬克的高富村是屏東縣泰武鄉佳興村少數享譽國際的雕刻家，承襲父親傳授的技術扎下穩固的木雕根基，2002 年他所創作大型木雕作品〈八部合音〉更被選為台灣代表團至紐約市參與「911」悼念活動時的祈福外交國禮，高雄市原住民委員會從今天起在原住民故事館重磅推出【原力重現-高富村木雕藝術典藏展】，邀請民眾一起來參觀木雕藝術師高富村的經典創作，原民會粉專貼文也有相關的留言抽好禮，看展抽好康等互動活動 !

高市原民會表示，查馬克（高富村）在創作上，會刻意留下斧鑿痕跡，突顯出木頭原本的原生質感，表現出一種粗獷的生命力與迫切的冀望，大師的作品古拙而協調，堅毅而從容，以刻劃傳統生活文化為創作的主軸，其中更以狩獵題材居多，例如肩上扛著山豬、水鹿的獵人或手捧嬰孩的婦人，或有穿著完整傳統紋飾的人像，透過服飾上的符號意義，將部落文化的精神傳承下去。

高富村曾當選原住民青年楷模，在藝術創作找到一片天，直到 2008 年檢查發現自己已到了肺腺癌第三期，仍馬不停蹄的拿著電鋸繼續完成一件件大型木雕，甚至還遠赴上海參訪交流，在抗癌的過程中，高富村選擇燃燒生命直到生命的終點。