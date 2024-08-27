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孕婦親子停車位識別圖更新 最快9月上路

中央社／ 台北27日電

交通部今天宣布，孕婦及育有6歲以下兒童者的停車位（簡稱孕婦親子車位）標誌設置及識別證圖示將改版，變得更能清楚辨識，預計最快9月上路。

交通部今天在例行記者會中宣布，孕婦親子車位標誌跟識別證圖示過去常被民眾反映看不懂，甚至將圖示中的汽車誤認為加油槍，因此重新改版，以中性且與國際接軌並導入人本思維來優化現行圖示，並以「通用性、簡單性、一致性、視認性」為原則加以更新。

交通部說，參考身心障礙者專用停車位標誌圖示（僅標示無障礙圖標），孕婦親子車位標誌跟識別證圖示改為呈現孕婦及親子並同時呈現該標示的名稱，並讓圖標的圖形與背景色有良好的對比性為原則，讓民眾更能清楚辨識。

另外，交通部指出，由於識別證經常夾於擋風玻璃內側，因此在執勤查驗身分時，有效日期經常被遮擋、不利查看，因此新版本將重要資訊調整至識別證頂部。

交通部說，依現行已設置標誌或已印製識別證仍可繼續使用，新增孕婦及育有6歲以下兒童者停車位設置管理辦法修正發布後，新設或重置的標誌或重新印製識別證則應適用修正後規定。

孕婦 標誌 車位

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