明起開放僑外生從事旅宿業 觀光署：還有方案研議中

旅宿業缺工嚴重，勞動部對此擴大留用僑外生，明起開放旅宿業聘僱副學士以上僑外生從事旅宿業房務、清潔、訂房、接待及所屬餐廳外場工作，初次受聘薪資門檻為3萬元，續聘則為3.3萬元。對此，交通部觀光署長周永暉表示，在開放引入移工之前，需要更多方式來幫助旅宿業人力問題，目前也正研議其他方案中。

觀光署統計，疫後旅宿業缺口約有8000人，其中房務及清潔約為5500人，其餘則為外場及櫃檯人員。交通部去年4月起推動旅宿業者雇用新進房務和清潔人員薪資補貼方案，總經費10億元，旅宿業者雇用新進房務和清潔人員，每人1個月薪資可補貼5000元，為期1年就是6萬元，約有1萬6000個名額。

旅宿業者雇用新進房務和清潔人員薪資補貼方案去年4月上路，但新進人員需工作滿半年，業者才可申請補助，因此最快可申請日為去年10月，觀光署先前統計，截至今年2月底已新增聘僱房務及清潔2627人（房務1898人、清潔729人）。

對於旅宿業缺工幅度難以快速補足，業界先前也爭取開放聘用外籍移工，觀光署去年提交「旅宿業開放外籍移工評估報告」送至勞動部，初步評估開放聘用移工人數約需要3000人。而勞動部今則宣布，擴大留用僑外生可從事旅宿業房務、清潔等工作。

對此，周永暉表示，目前所需人力按先前評估開放移工方案的3千人為基準，開放僑外生為交通及勞動兩部協商結果，觀光署將持續協助旅宿業的相關人力補實，在開放引入移工之前，需要更多的方式來幫助旅宿業人力問題，目前正研議其他方案中。

中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧表示，以前僑外生評點制度聚焦在中階幹部，現在開放基層較缺工的人力，對觀光旅館業幫助非常大，相關薪資跟福利條件都早已達標，因此條件不是問題。事實上，旅宿業早在疫情前就已經缺工，但疫後幅度更加擴大，現在光是觀光旅館就至少缺5、6千人，缺工幅度達3、4成。

卓倩慧指出，觀光署新進房務和清潔人員薪資補貼方案雖然有幫助，但這些人力無法穩定持久，不少人只是為了來領半年期的津貼，好不容易等到工作上手就又離職，現在對業者最重要的應該是穩定。每年有1萬多名僑外生來台，若願意做，希望把好的人才留在台灣。