快訊

高溫飆破37度！大台北明熱到通紅 這日變天全台有雨

懶人卡／《台灣米其林指南2024》星級美饌精彩直擊

三金控股價同步走跌 市場等著看台新金的二次出價

友邦39歲警鎮暴受槍擊 北醫助恢復運動有望返崗位

中央社／ 台北27日電

友邦史瓦帝尼王國1名39歲警察於鎮暴時遭受槍擊，左小腿嚴重開放性骨折，當地治療2年後仍無法跑步，影響執勤。幸在北醫團隊治療下，逐漸恢復運動功能，有望重返崗位。

今年39歲的曼巴（Mduduzi Mamba）在3年前執勤時，遭散彈槍擊中左小腿，導致左脛骨開放性骨折及大量骨骼缺損；經過3個月的石膏固定治療、2年多的恢復後，雖然能慢慢行走，但仍無法進行跑步等劇烈活動，嚴重影響正常執勤。

常駐史瓦帝尼的台北醫學大學醫療團隊，建議其來台治療。在外交部及駐史瓦帝尼大使館、北醫大及北醫附醫攜手合作下，曼巴於上月抵台接受治療，由北醫附醫骨科部醫師李建和團隊制定全方位治療計劃。

李建和指出，X光檢查結果顯示，曼巴左小腿有骨折合併骨癒合不良，抵台前也多次透過視訊會診，經過團隊評估，決定為其進行骨折缺損處補骨，及植入骨癒合生長因子，並搭配肌腱沾黏處放鬆修復手術，改善骨癒合不良的情況。

經過1個月的治療與照護，Mamba術後狀況良好，骨折部位的骨癒合情況達到預期效果，運動功能逐步恢復，已開始參與一些輕度活動，行走的靈活性和舒適度也逐步提升。

李建和表示，Mamba目前整體健康狀況良好，對未來充滿希望，計劃在康復後重返工作崗位，繼續為保護國家和社會而努力；他對台灣醫療團隊的醫療協助深表感激，也對兩國間持續增進合作和友誼充滿期待。

北醫附醫院長施俊明今天透過新聞稿表示，台灣醫療軟實力享譽全球，北醫附醫除了在國內持續提供民眾優質醫療服務外，亦於北醫大指導下，自2009年派遣醫療團於史國，深耕多年，展現「Taiwan CanHelp」精神。此次感謝外交部及大使館的指導與協助，促成這場跨國醫療援助，再次展現台灣醫療實力，也厚植台史醫療合作夥伴關係。

北醫大 團隊 骨折

延伸閱讀

傳美方僅讓步夏威夷？賴總統出訪計畫延後林右昌周六先訪美

我派團參與第53屆太平洋島國論壇 擬與三友邦領袖會面

川普遭槍擊後首場戶外造勢 加裝防彈玻璃防暗殺

9國21學員...台灣助友邦培育倉儲物流人才 提升競爭力

相關新聞

高溫飆破37度！大台北明熱到通紅 這日變天全台有雨

明天持續夏季天氣型態，西半部地區熱到一片通紅。中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天溫度比今天更熱，全台高溫恐達36度，大台北...

2024米其林／星級餐廳揭曉 北市中山區16間入榜居冠、美食之都意外落榜

2024年米其林星級餐廳名單揭曉！本次獲得星級評等的餐廳共49間，其中包含了10間餐廳新進餐廳，以餐廳所在的區域來分，台...

全台唯一動態保存礦業文化 平溪煤礦博物館今文資審議

平溪煤礦博物館園區提報8處登錄為歷史建築保存，今文資審議大會討論其中列冊追蹤4處建造物。會中負責人龔俊逸提出，國產署主張...

墾丁觀光怎麼了？ 吳鳳直指台灣3優勢但「缺了這塊靈魂」

墾丁近來負面討論不斷，藝人吳鳳曾當過多年導遊，他分享個人看法表示，這麼漂亮的土地，真的需要更有效的宣傳跟包裝。

他提前退休照顧老母、建468坪公園紀念父親 獲全國孝行獎

新竹縣民羅應浮提前退休專職照顧年邁、行動不便母親，他還在住家對面興建468坪公園紀念父親辛勞與年幼早逝的弟弟。內政部指出...

擴大開放留台從事旅宿業 僑外生：吸引力不大

勞動部明起將擴大開放僑外生留台從事旅宿服務中階工作，對此，有僑生表示吸引力不大，理由是台灣房租高，且有大學畢業證書的話，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。