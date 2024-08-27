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2024米其林大獎 這區有16間星級餐廳

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
中山區的大直商圈高消費客群豐富，成為米其林摘星餐廳的熱門集中地。圖／台灣房屋提供
中山區的大直商圈高消費客群豐富，成為米其林摘星餐廳的熱門集中地。圖／台灣房屋提供

2024年米其林星級餐廳名單揭曉，本次獲得星級評等的餐廳共49間，其中包含了10間餐廳新進餐廳，以餐廳所在的區域來分，台北市中山區16間入榜居冠，大安區也有8間餐廳擠進榜單位居第二，松山區則以6間名列第三。

中南部都會則是台中市西屯區表現最亮眼，一口氣有4間餐廳進榜，但享有美食之都盛名的台南，今年再度顆粒無收，在評比城市中顯得斯人獨憔悴。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，今年順利摘星的餐廳，有8間餐廳都位在五星國際飯店中，且不乏老字號飯店，顯示各大星級旅宿面對市場競爭，留住客人的關鍵就是抓住客人的胃，新進榜的「A」，是唯一間開在百貨商場中的餐廳，凸顯商圈中各百貨集團較勁，也從餐飲客層做出市場區隔，在餐飲規劃方面，採取更積極的經營策略。

在區域分布上，中山區以16間餐廳勝出，主要因為中山區涵蓋範圍廣，中山北路一帶較多觀光客，高端餐飲業發展得早，還有晶華飯店等星級酒店，讓高價餐廳有行也有市。

新興的大直商圈更是近年米其林的熱門商圈，今年仍有5家入榜，都分布在樂群二路、樂群三路，也是受到周邊大直豪宅住戶及內科高階豪客的消費支撐，讓有理想的餐飲業者，頗有開店信心。

張旭嵐指出，近年無菜單料理盛行，消費者也越來越能接受高客單價的套餐，不少餐飲業也大膽餐廳規劃在較特殊的地標或景觀，採用高級裝潢，提高食材的品質，提供五感享受。

台北市來說，多數的餐廳還是集中在鬧區商圈，包括東區商圈、信義安和商圈，較能符合商業效益，當然租金也不低，不少客單價要三千元起跳，因此也讓米其林餐廳與高價畫上等號。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，西屯區在中南部都會的米其林摘星榜中出類拔萃，主要是西屯區坐擁消費力強勁的七期市政中心，高端商務客與在地豪宅客的商機穩定，加上七期近年的房價漲勢凌厲，周邊的十二期、單元二、單元一也受到帶動，使高消費族群向外擴張，促使西屯區的米其林星級餐廳持續增加。

至於台南再度與米其林摘星失之交臂，關鍵在於台南美食以平價小吃為主，與米其林星級的中高端消費定位頗有落差，因此摘星難度相對高。

2024米其林摘星餐廳行政區統計。圖／台灣房屋提供
2024米其林摘星餐廳行政區統計。圖／台灣房屋提供

消費 米其林 餐飲業

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