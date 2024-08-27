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被點名鎘超標…嬰幼兒米餅業者秀3檢測合格文件 盼消基會澄清

中央社／ 台北27日電
消基會5日舉行記者會公布嬰幼兒可食米類製品調查檢測結果，在40件米類製品中發現17件檢出總砷超過國際限量標準。圖為消基會展示抽驗樣品。（消基會提供）中央社
消基會5日舉行記者會公布嬰幼兒可食米類製品調查檢測結果，在40件米類製品中發現17件檢出總砷超過國際限量標準。圖為消基會展示抽驗樣品。（消基會提供）中央社

消基會7月5日發布嬰兒米餅檢測結果，指「（瀚克寶寶）紫米米餅」鎘超標。業者今天表示，已提供3份檢測合格文件予消基會，其中高雄市政府檢測合格文件已刊其官網，供消費者了解。

消費者文教基金會7月5日召開記者會發布嬰幼兒米餅檢驗結果，當天被公布鎘超標的「（瀚克寶寶）紫米米餅」業者新瀚克股份有限公司，近日聯繫中央社並提供3份檢驗合格文件。

業者告訴中央社記者，這3份文件同時也提供給消基會，希望消基會澄清當天發布的檢測結果新聞稿，目前消基會已將其中1份由高雄市政府衛生局檢測合格的公文刊在消基會官網，可供消費者了解、釐清。

業者指出，消基會所找的檢測實驗室雖有獲衛福部認證，但獲認證的檢驗項目不包含「嬰幼兒食品中重金屬檢驗方法」。

消基會說明，當初找經衛福部認證的食品重金屬檢測實驗室時，確實沒有看到有「嬰幼兒食品中重金屬檢驗方法」這個項目，所以也已將高雄市政府衛生局檢測結果的公文，刊登官網提供消費者了解。

業者補充，以上3份檢測合格的文件，包含高雄市政府衛生局所做檢測、業者年度例行自主抽樣送SGS檢驗，以上2次檢測的樣品跟消基會抽驗的效期不同；另1件則是業者自行抽樣跟消基會檢驗同效期的產品送SGS檢驗；共計3件，結果都符合嬰幼兒食品重金屬檢測標準。

消基會 消費者 衛生局

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