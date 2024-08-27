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米其林指南「5間名店落榜」！教父牛排：讓顧客失望了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
針對未能順利蟬聯，教父牛排發表致歉聲明。圖／教父牛排提供
針對未能順利蟬聯，教父牛排發表致歉聲明。圖／教父牛排提供

「臺灣米其林指南2024」星級餐廳名單，在今日（8月27日）正式公佈，全台共有49家星級餐廳成功摘星，其中也包含10間新進的一星餐廳。只是幾家歡樂幾家愁，相較於去年榜單，包括「教父牛排」、「Longtail」、「鮨野村」等5間餐廳，均在今年跌出榜外。

本屆的米其林名單中，三星名單與去年無異，仍是7連霸的「頤宮」、台中的「JL Studio」以及台北「態芮（Taïrroir），共計3間奪下最高殊榮。二星則是共有5間，包括「侯布雄」、「logy」、「RAW」、「渥達尼斯磨坊」與「牡丹」持續蟬聯。至於一星名單則共計41間上榜。

對照去年榜單，原本二星的高雄法式料理餐廳「Liberté」，因結束營業而未能入榜。另外原本一星的「教父牛排」、「Longtail」、「鮨野村」則都未能獲得評審青睞，無法順利蟬聯。至於去年同為一星的「Holt」，因在今年5月結束營業，所以同樣今年消失在榜單之中。

已經連續6年獲得米其林一星的教父牛排，近年積極調整經營策略，但今年未能如願摘星。對此，教父牛排也發表聲明，表示「很遺憾的，今年我們未能繼續摘星，讓支持我們的顧客失望了，在此致上最深的歉意」同時聲明中也表示「未能順利摘星，表示我們做的不夠，需要加倍努力，亦是重新審視、努力的契機。」

「臺灣米其林指南2024」在8月27日公佈完整摘星名單。記者沈昱嘉／攝影
「臺灣米其林指南2024」在8月27日公佈完整摘星名單。記者沈昱嘉／攝影

榜單 牛排 餐廳

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