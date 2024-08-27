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石門水上救生協會救生研習 讓孩子們安全親水

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
石門區水上救生協會辦理暑期的水域安全救生研習活動，讓石門的孩子們都可以安全的親水。 圖／紅樹林有線電視提供
石門區水上救生協會辦理暑期的水域安全救生研習活動，讓石門的孩子們都可以安全的親水。 圖／紅樹林有線電視提供

石門區水上救生協會辦理暑期的水域安全救生研習活動，帶領石門的家長與學童到石門白沙灣戲水，並且學習正確的救生知識，希望透過寓教於樂的方式，讓石門的孩子們都可以安全的親水，並且也透過活動瞭解水域安全的重要性。

石門區長陳明惠說，在地生長的孩子有相當好的親水資源白沙灣，不過屬於天然海域的親水空間，有專屬於這片海域的特性，在熟悉白沙灣水域的石門區水上救生協會成員的帶領下來學習游泳、衝浪及水上摩托車繞行海域，讓參與的學員都受益良多。

熱愛水上運動的市議員鄭宇恩也到白沙灣來關心參與水域安全研習的家長與孩子，感謝石門水上救生協會的用心，讓在地生長的孩子可以瞭解家鄉水域，從小建立起安全水域意識，安全的從事水上運動。

摩托車 石門 運動

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