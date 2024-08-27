9旬嬤跌倒骨折 超音波神經阻斷術助順利復原

高雄一名91歲高齡的林姓婦人，今年7月中旬因不慎跌倒，造成右手骨折，前往醫院求診治療時醫師考量患者年紀高，心肺功能已出現衰退，醫師進行骨折固定手術時除了全身麻醉，還合併超音波定位神經阻斷術，可減少病患術中與術後疼痛，經過治療後該名患者治療情況良好已經復原返家。

高雄博田醫院骨科醫師張富淳表示，91歲林姓婦人今年7月中旬在家中不幸跌倒，因支撐時造成右手腕閉鎖骨折，考量患者因年事已高，心肺部功能與骨質狀況都不佳，經過與麻醉科討論後，決定採全身麻醉下進行骨折固定手術，並搭配超音波定位神經阻斷術減痛，降低手術中全身麻醉藥物劑量，減少全身麻醉藥物造成之併發症，順利完成手術。

張富淳說明，老年人骨質密度較為疏鬆，最怕跌倒造成急性骨折，超音波定位神經阻斷術是經由超音波精準定位特定神經或神經叢，注射低濃度的局部麻醉藥物，對於心肺功能不佳或心律不整的高齡骨折病患，可降低手術中血壓飆高與流血過多等風險，更可大幅減少術中、術後傷口疼痛，這項超音波定位神經阻斷術也適用於各類手術的病患，例如人工關節換置術等，能有效減緩術後疼痛，也減少全身麻醉藥物劑量。