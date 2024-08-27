快訊

雙龍爭搶新光金 金管會銀行局副局長首度親上火線七大面向釋疑

立委鄭天財遭檢調偵訊約談…傳收廠商百萬賄款 掛名「辦公室特助」幫喬事情

9旬嬤跌倒骨折 超音波神經阻斷術助順利復原

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄一名91歲高齡的林姓婦人因為跌倒造成右手骨折，醫師進行骨折固定手術時除了全身麻醉，還合併超音波定位神經阻斷術，減少病患疼痛，經過治療後該名患者治療情況良好已經復原返家。圖／博田醫院提供
高雄一名91歲高齡的林姓婦人因為跌倒造成右手骨折，醫師進行骨折固定手術時除了全身麻醉，還合併超音波定位神經阻斷術，減少病患疼痛，經過治療後該名患者治療情況良好已經復原返家。圖／博田醫院提供

高雄一名91歲高齡的林姓婦人，今年7月中旬因不慎跌倒，造成右手骨折，前往醫院求診治療時醫師考量患者年紀高，心肺功能已出現衰退，醫師進行骨折固定手術時除了全身麻醉，還合併超音波定位神經阻斷術，可減少病患術中與術後疼痛，經過治療後該名患者治療情況良好已經復原返家。

高雄博田醫院骨科醫師張富淳表示，91歲林姓婦人今年7月中旬在家中不幸跌倒，因支撐時造成右手腕閉鎖骨折，考量患者因年事已高，心肺部功能與骨質狀況都不佳，經過與麻醉科討論後，決定採全身麻醉下進行骨折固定手術，並搭配超音波定位神經阻斷術減痛，降低手術中全身麻醉藥物劑量，減少全身麻醉藥物造成之併發症，順利完成手術。

張富淳說明，老年人骨質密度較為疏鬆，最怕跌倒造成急性骨折，超音波定位神經阻斷術是經由超音波精準定位特定神經或神經叢，注射低濃度的局部麻醉藥物，對於心肺功能不佳或心律不整的高齡骨折病患，可降低手術中血壓飆高與流血過多等風險，更可大幅減少術中、術後傷口疼痛，這項超音波定位神經阻斷術也適用於各類手術的病患，例如人工關節換置術等，能有效減緩術後疼痛，也減少全身麻醉藥物劑量。

張富淳說，之前還有一名86歲張姓阿嬤於今年6月同樣在家中跌倒，造成右手骨折，因為她心律不整長期服用抗凝血劑，經過與家屬溝通暫停服用抗凝血劑5天後，採用相同方法進行骨折固定手術，目前2名患者復原狀況都十分良好。

高雄一名91歲高齡的林姓婦人因為跌倒造成右手骨折，醫師進行骨折固定手術時除了全身麻醉，還合併超音波定位神經阻斷術，減少病患疼痛，經過治療後該名患者治療情況良好已經復原返家。圖／博田醫院提供
高雄一名91歲高齡的林姓婦人因為跌倒造成右手骨折，醫師進行骨折固定手術時除了全身麻醉，還合併超音波定位神經阻斷術，減少病患疼痛，經過治療後該名患者治療情況良好已經復原返家。圖／博田醫院提供
高雄一名91歲高齡的林姓婦人因為跌倒造成右手骨折，醫師進行骨折固定手術時除了全身麻醉，還合併超音波定位神經阻斷術，減少病患疼痛，經過治療後該名患者治療情況良好已經復原返家。圖／博田醫院提供
高雄一名91歲高齡的林姓婦人因為跌倒造成右手骨折，醫師進行骨折固定手術時除了全身麻醉，還合併超音波定位神經阻斷術，減少病患疼痛，經過治療後該名患者治療情況良好已經復原返家。圖／博田醫院提供

患者 手術 骨折

延伸閱讀

慶祝拳后林郁婷奪金嗨過頭 國中生握拳捶牆「拳擊手骨折」

影／三重休旅車路口直接迴轉擊落機車 騎士骨折送醫

收容所浪貓挺圓滾滾孕肚送急診接生！獸醫照超音波傻了：腹部全是空的

桃園平鎮社福館磁磚太滑摔倒骨折 議員會勘要求趕快改善

相關新聞

2024米其林大獎 這區有16間星級餐廳

2024年米其林星級餐廳名單揭曉，本次獲得星級評等的餐廳共49間，其中包含了10間餐廳新進餐廳，以餐廳所在的區域來分，台...

暴增至43人通報疑似食物中毒 竹北越式法國麵包案擴大

新竹縣市從24日起陸續有醫院收治食物中毒病人，各大醫院都有患者吃了同一家位於竹北市竹仁市場內的越南早餐店的越式法國麵包而...

鶴茶樓飲料喝到「脆脆的」竟是爆漿小強 北市衛生局稽查抓1缺失

有民眾8月25日到鶴茶樓晴光店購買一杯鶴記鴛鴦凍奶茶，他發現，明明點茶凍飲居然有脆脆口感，直呼不拆開還好，一拆開發現整杯...

墾丁觀光怎麼了？ 吳鳳直指台灣3優勢但「缺了這塊靈魂」

墾丁近來負面討論不斷，藝人吳鳳曾當過多年導遊，他分享個人看法表示，這麼漂亮的土地，真的需要更有效的宣傳跟包裝。

統一超商好鄰居文教基金會深耕在地25周年！ 三大社會服務落實社區陪伴

統一超商好鄰居文教基金會（以下稱好鄰居基金會）深耕在地25年，自1999年成立至今，秉持基金會成立初衷，與7-ELEVE...

被點名鎘超標…嬰幼兒米餅業者秀3檢測合格文件 盼消基會澄清

消基會7月5日發布嬰兒米餅檢測結果，指「（瀚克寶寶）紫米米餅」鎘超標。業者今天表示，已提供3份檢測合格文件予消基會，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。