中國傳停打賽諾菲流感疫苗 疾管署：台灣不受影響

中國大陸傳出賽諾菲旗下流感疫苗因效價等問題停止接種。疾管署今天回應，台灣所使用的賽諾菲流感疫苗是法國製造，與中國不同，且今年公費疫苗已在檢驗封緘，供貨不受影響。

媒體報導，賽諾菲旗下流感疫苗，傳出因效價問題，被中國大陸上海疾控中心暫停接種；賽諾菲並決定暫時停止流感疫苗在中國的供應和銷售。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今天對媒體表示，經洽詢賽諾菲股份有限公司，上述中國媒體報導的流感疫苗「凡爾靈」、「凡爾佳」為賽諾菲中國深圳廠製造，僅在中國銷售，並未銷售至其他市場。

賽諾菲股份有限公司於台灣上市的流感疫苗品名為「菲流達四價流感疫苗」。羅一鈞說明，此疫苗是於法國製造及進口，出廠前已通過嚴謹檢驗流程，確保品質無虞；且與前述產品及銷售市場，均不相同。

羅一鈞指出，經詢問賽諾菲股份有限公司，今年台灣自費、公費流感疫苗均不受影響。且所有由該公司進口的公費流感疫苗，皆已在由食藥署進行檢驗封緘中。

疾管署今年度公費4價流感疫苗招標結果，得標廠商共有5家，分別為國光生物科技股份有限公司315萬劑；賽諾菲股份有限公司174萬劑；荷商葛蘭素史克藥廠（GSK）授權裕利股份有限公司投標及履約75萬劑；台灣東洋藥品工業股份有限公司60萬劑；高端疫苗生物製劑股份有限公司39萬8200劑。另視實際需求再額外下訂量為每家廠商各5萬劑。

羅一鈞說明，5家廠商中，除國光生技、高端疫苗的流感疫苗接種年齡需年滿3歲以外；賽諾菲、GSK和台灣東洋的流感疫苗，皆可提供6個月大以上嬰幼童接種。