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暑假出國熱 登革熱與屈公病境外移入創5年同期新高

中央社／ 台北27日電

海外旅遊復甦，疾管署今天提醒，受暑假出國熱潮影響，今年登革熱境外移入病例累計183例、屈公病累計9例，都寫下5年同期新高，提醒赴南亞和東南亞注意防蚊

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在疫報說明，國內上週無新增登革熱本土病例，但新增6例登革熱境外移入病例，感染國家分別為泰國3例、印尼2例及越南1例；今年截至8月26日，累計183例境外移入病例；近一個月累計共計26例，感染地以泰國11例、占4成最多。

此外，屈公病上週新增3例境外移入，今年累計9例，感染國家分別為印度4例、菲律賓3例、印尼1例、馬來西亞1例。這3例均來自印度，防疫醫師林詠青說明，包括北部2例為30多歲及40多歲女性一起到印度旅遊，還有1例為外籍人士，目前已離境返國。

林詠青提醒，登革熱和屈公病都是由病媒蚊傳染，目前境外移入病例續創5年同期新高，回國後如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼關節痛等症狀時，應主動告知機場檢疫人員，並儘速就醫及落實防蚊措施，就醫時請主動告知醫師旅遊史，以利診斷

疾管署呼籲，民眾如前往登革熱、屈公病等蚊媒傳播疾病流行國家時應留意防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑，減少受蚊子叮咬的機會。

屈公病 登革熱 防蚊

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