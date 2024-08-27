《咒術迴戰 懷玉·玉折》劇場版2025年回歸 致五夏兩人回不去的藍色青春

人氣漫畫《咒術迴戰》雖於近日宣布下個月即將完結，但動畫第三季《咒術迴戰 死滅洄游篇》仍製作中，去年咒術迴戰以「懷玉·玉折篇」、「澀谷事變篇」榮登2023年人氣最高的動畫之一。日前官方於X上發布新海報，宣布「懷玉·玉折篇」將以劇場版總集篇的方式於2025年再次與粉絲見面。

「懷玉·玉折篇」以五條悟、夏油傑和家入硝子的青春故事為主線，講述曾經兩個最強高中生為何從相互扶持的摯友變成敵人，分別稱為當代最強咒術師與最惡詛咒師。除了兩人的友誼故事，影集尾聲還有五條悟與術師殺手伏黑甚爾的精彩對決，而這段懷玉篇的經典「天上天下，唯我獨尊」也是粉絲們心中難以忘懷的一幕。

咒術迴戰動畫第二季以「澀谷事變篇」結尾後馬上宣布下一季製作，雖然第三季開播時間尚未確定，但如今「懷玉·玉折篇」的開播消息公布，已經讓粉絲相當期待明年能夠再次沉浸在咒術師的世界中，與五夏一起重溫兩人回不去的藍色青春。