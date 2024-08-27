HPV疫苗4大QA解惑 9月開學季 統計：逾9成國中女已接種

快開學了，國中生將在9月起，陸續進行「國中女生施打HPV疫苗」，國民健康署署長吳昭軍鼓勵，符合資格的女學生，依仿單建議時程及早完整接種2劑疫苗，以有效遠離子宮頸癌等HPV感染的威脅。

國健署自107年12月底開始，全面推動國中女生公費接種HPV疫苗的服務，國健署癌症防治組組長林莉茹表示，107年入學國中女生完整接種2劑疫苗的涵蓋率為75.2%，隔年提升至86.0%，108年為86.1%。110年的涵蓋率已達到91.9%，目前全台逾9成的15歲女生已接種過HPV疫苗，民眾接種意願逐年上升。

林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成表示，HPV人類乳突病毒無所不在，不論男女，都有八成的機會被感染。HPV疫苗能有效預防人類乳突病毒引起的口咽癌、子宮頸癌、肛門癌、陰道癌、外陰癌以及菜花等疾病。

黃玉成提到，接種HPV疫苗防子宮頸癌，已被WHO認可為安全有效的方式，且目前並無科學證據表明嚴重不良事件與接種HPV疫苗有關。民眾最常反映的「暈針」，只要充分做好衛教、降低情緒緊張，可減少暈針的發生，大多是因為過度害怕。

國健署自107年12月底開始，全面推動國中女生公費接種HPV疫苗，涵蓋率逐年增加，黃玉成表示，第一年實施時，讓民眾選擇可在校或自行持「補接種通知單」至特約醫療院所預約補接種，部分民眾下班或假日忙忘了，也沒有進一步補接種，涵蓋率統計為75.2%。

隔年，將女學生持學生證到醫療院所施打，全面改為到校施打，接種率提高到8成。110年入學國中女生，更改為全面施打9價疫苗，黃玉成認為，施打誘因再提高，HPV 9價疫苗能直接防護較多高風險致癌型HPV病毒，且子宮頸癌保護效力達到90%。

林莉茹表示，9到14歲為HPV疫苗接種最佳時機，部分縣市加碼擴大至國中男生，建議青少年快打疫苗，強化個人健康防線。

HPV疫苗施打預備Q&A