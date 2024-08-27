HPV疫苗4大QA解惑 9月開學季 統計：逾9成國中女已接種
快開學了，國中生將在9月起，陸續進行「國中女生施打HPV疫苗」，國民健康署署長吳昭軍鼓勵，符合資格的女學生，依仿單建議時程及早完整接種2劑疫苗，以有效遠離子宮頸癌等HPV感染的威脅。
國健署自107年12月底開始，全面推動國中女生公費接種HPV疫苗的服務，國健署癌症防治組組長林莉茹表示，107年入學國中女生完整接種2劑疫苗的涵蓋率為75.2%，隔年提升至86.0%，108年為86.1%。110年的涵蓋率已達到91.9%，目前全台逾9成的15歲女生已接種過HPV疫苗，民眾接種意願逐年上升。
林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成表示，HPV人類乳突病毒無所不在，不論男女，都有八成的機會被感染。HPV疫苗能有效預防人類乳突病毒引起的口咽癌、子宮頸癌、肛門癌、陰道癌、外陰癌以及菜花等疾病。
黃玉成提到，接種HPV疫苗防子宮頸癌，已被WHO認可為安全有效的方式，且目前並無科學證據表明嚴重不良事件與接種HPV疫苗有關。民眾最常反映的「暈針」，只要充分做好衛教、降低情緒緊張，可減少暈針的發生，大多是因為過度害怕。
國健署自107年12月底開始，全面推動國中女生公費接種HPV疫苗，涵蓋率逐年增加，黃玉成表示，第一年實施時，讓民眾選擇可在校或自行持「補接種通知單」至特約醫療院所預約補接種，部分民眾下班或假日忙忘了，也沒有進一步補接種，涵蓋率統計為75.2%。
隔年，將女學生持學生證到醫療院所施打，全面改為到校施打，接種率提高到8成。110年入學國中女生，更改為全面施打9價疫苗，黃玉成認為，施打誘因再提高，HPV 9價疫苗能直接防護較多高風險致癌型HPV病毒，且子宮頸癌保護效力達到90%。
林莉茹表示，9到14歲為HPV疫苗接種最佳時機，部分縣市加碼擴大至國中男生，建議青少年快打疫苗，強化個人健康防線。
HPV疫苗施打預備Q&A
Ｑ1：接種HPV疫苗有什麼好處？
Ａ：人類乳突病毒（HPV）主要經由性接觸傳染，會感染人體的表皮與黏膜組織。HPV共有200多種型別，可以分成高危險型與低危險型，感染第6、11型等低危險型HPV，可能導致生殖器疣，俗稱菜花；長期感染第16、18型等高危險型HPV，可能導致子宮頸癌及外生殖器癌。
接種HPV疫苗，可以預防至少70%致癌高危險型別的HPV感染，根據WHO建議，9到14歲性行為尚未活躍女性接種HPV疫苗，預防子宮頸癌效果最佳。
Ｑ2：如何接種HPV疫苗？
Ａ：學校將發放相關接種注意事項資料，並對學生進行HPV疫苗衛教，充分了解接種流程、疫苗適應症及可能的副作用後，與家長一同在HPV疫苗接種同意書暨評估單上勾選「同意」並簽名，即可完成接種前置作業。
公費接種服務主要採取校園集中接種方式進行，無須額外收費，由專業醫療團隊進駐校園為學生接種。符合資格的女學生，應依仿單建議時程及早完整接種2劑疫苗；若第1劑接種時已滿15歲，則需接種3劑才算完整接種。
Ｑ3：接種HPV疫苗後，身體不適怎麼辦？
Ａ：接種當天學生應主動向駐診醫師說明身體狀況，讓醫師評估適合接種與否，若醫師判定當天不適合接種，學校將另外發予補接種通知單，只要攜帶此單、同意書暨評估單、接種紀錄卡以及健保卡於特定期限內，由家長陪同至指定醫療院所補接種，仍可享公費補助。
Ｑ4：HPV疫苗安全嗎？
Ａ：接種HPV疫苗預防子宮頸癌，已被WHO認可為安全有效，且目前並無科學證據表明嚴重不良事件與接種HPV疫苗有關。接種後需留在原地觀察至少15分鐘，確保若出現暈針狀況時，有醫療人員在旁提供協助。
常見輕微HPV疫苗不良事件包括，注射部位紅腫熱痛、頭痛、發燒、暈眩、噁心、腹痛腹瀉、肌肉痠痛以及上呼吸道感染等，這些症狀通常會在接種後2周內緩解，若症狀持續且有加劇趨勢，請盡速就醫。
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