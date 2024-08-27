麻豆文旦產季到 台南郵局駐點收寄助小農行銷

台南麻豆區種植的文旦柚進入產季，台南郵局明天起在麻豆兩處地點提供駐點收寄服務，並與在地小農合作，於電商平台上架銷售麻豆文旦，每銷售一箱還捐贈新台幣10元助弱勢團體。

台南郵局今天在麻豆農會生鮮處理場舉辦「郵挺小農．柚來了」關懷農特產列車啟航活動，邀請農會產銷班31名班長代表農民出席，共同行銷優質麻豆文旦。

台南郵局代理局長尤素珍致詞表示，麻豆文旦不僅品質優良口感佳，更是台南農特產品重要代表，為了讓更多消費者享受這份美味，台南郵局協助推廣行銷，並提供優惠配送專案，協助穩定市場運費。

尤素珍表示，明天起至9月11日止，每週日至週五上午8時30分到下午5時，分別於麻豆農會生鮮處理場及謝厝寮紀安宮設置駐點收寄服務，透過遍布全國的郵政物流網絡，將文旦送至各地消費者手中，讓麻豆文旦處處飄香。

農民代表則指出，雖然今年氣候對栽種文旦帶來不小挑戰，但在大家努力下，品質依然能維持高水準，同時呼籲社會各界多關注小農，支持在地農產，可協助提升農民收入，還可保護台灣農產品多樣性與永續性。

台南郵局提供資料指出，郵局協助小農於i郵購網站專區上架台南麻豆文旦柚，每箱10台斤售價新台幣680元，即日起開放訂購至9月6日止，每銷售一箱就捐贈1 0元幫助弱勢團體，希望民眾支持並把握時間選購。