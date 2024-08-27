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本土M痘再增1例 羅一鈞示警：新型病毒遲早進台灣

中央社／ 台北27日電
疾管署發言人羅一鈞。聯合報系資料照
疾管署發言人羅一鈞。聯合報系資料照

國際間M痘疫情升溫，疾管署今天公布新增1例M痘本土個案，目前境外加本土累計404例均為IIb型病毒，尚無新型Ib型。疾管署發言人羅一鈞說，新型病毒遲早會進入台灣，嚴陣以待。

根據衛生福利部疾病管制署監測，國內自2022年6月23日將M痘（Mpox）列為第2類法定傳染病以來，迄今共累計有404例，均未檢出新型Ib型病毒；上週接種M痘疫苗1085人次則是創下今年單週新高，較前1週增加34%。

羅一鈞下午在疫報說明，泰國在8月22日確診亞洲首例M痘Ib型個案，為66歲歐洲男性，有非洲流行國家旅遊史，入境曼谷後隔日住院通報，衛生單位已追蹤46名接觸者並採取適當防治措施。

羅一鈞指出，由於泰國與非洲有直航班機，加上位於樞紐，所以是繼瑞典之後率先驗出新型病毒的國家，目前評估，同樣是交通樞紐的香港、新加坡等地風險皆高，台灣在這些國家之後，新型病毒遲早會進入國內。

他指出，國內已儲備足夠M痘疫苗與口服抗病毒藥物，疫苗庫存約2萬瓶，年底將再進貨1萬瓶，約可提供7至8萬人次接種，另外口服抗病毒藥物尚有約440人份。

考慮國際間的M痘疫情升溫，疾管署8月15日調整針對高風險國家的旅遊疫情建議等級，其中剛果民主共和國的旅遊疫情建議等級提升至「第二級：警示」；中非共和國、剛果、蒲隆地、肯亞、盧安達、烏干達等非洲6國提升至「第一級：注意」。

疾管署提醒，符合M痘疫苗接種條件民眾，包括近1年有風險性行為者，例如多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等儘速接種。尚未完成第2劑接種者，也應儘速完成，以達完整保護力。

M痘 疫情 病毒 羅一鈞

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