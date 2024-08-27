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肥胖又久坐不運動！男子罹深部靜脈栓塞 嚴重有截肢風險

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
醫師透過手術方式改善深度靜脈栓塞問題。圖／亞洲大學附屬醫院提供
醫師透過手術方式改善深度靜脈栓塞問題。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名68歲男性多年前有左腿輕度深層靜脈栓塞症狀，醫師建議服藥控制，但他沒多久就自行停藥，直到上月底要出國談生意，突然右腳麻木痠痛、腫脹，甚至連走路都有困難，就醫發現整條股靜脈幾乎都塞住，經緊急手術抽吸出血栓後，才順利出國拼業績。

亞洲大學附屬醫院心臟外科主任劉殷佐說，患者身材略顯肥胖，有抽菸習慣，假日不常外出運動，又久坐辦公室，多年前就曾經因為左腿浮腫、伴隨明顯痠痛感就醫，並說「走路很沒力，連爬樓梯都會腿軟」。

因忙於工作，患者見症狀好轉就自行停藥，期間依舊整天長時間維持固定姿勢，直到日前辦好護照準備過幾天就要出國洽公，右腿突然刺痛、無力，連忙驅車掛急診。

劉殷佐說，超音波及靜脈血管攝影檢查，確認是重度深層靜脈栓塞，阻塞範圍從膝蓋處的膝膕靜脈，一路沿著股靜脈直達鼠蹊部的腸股靜脈，「整段幾乎都全塞」，建議執行「經導管靜脈血栓清除術」，先將極細導管伸入阻塞靜脈，再利用超音波將大塊血栓震碎後抽吸出來，隔天即順利出院，解決燃眉之急。

他說，「深部靜脈栓塞」因深層靜脈因為血栓造成阻塞，最常見的就是下肢深部靜脈栓塞，因為下肢靜脈血流回流的方向和地心引力相反，容易因為回流不好而增加血栓產生的機會，由於搭飛機時得長時間坐在狹窄座位無法活動，因此發生率較高，所以也被稱為「經濟艙症候群」。

由於無法從外觀直接看到，一旦血栓累積，往往會出現下肢腫脹、疼痛等前兆，嚴重者會造成組織腫脹壞死，恐有截肢風險，甚至萬一血栓鬆動後跑進肺部，則會引起肺栓塞猝死危機。

劉殷佐提醒，預防形成靜脈血栓最重要的關鍵就是避免久坐或久站，同時養成運動習慣，如果已出現下肢血液回流較差的情形，則可考慮穿著彈性襪，減少靜脈持續擴張。

患者 血栓

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