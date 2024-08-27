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南迴鐵路工程21人殉職 榮服處和台鐵秋祭悼念

中央社／ 台東縣27日電

南迴鐵路施工期間21名工人殉職，包括3名榮民台東榮民服務處和台鐵台東火車站，今天在紀念碑前舉行秋季祭典追思。

今天上午祭典儀式在台東火車站南迴鐵路紀念公園舉行，由台東榮服處長張揚興、台鐵台東火車站長鄭成忠主祭，向南迴鐵路施工殉職人員致祭。

台東榮民服務處表示，南迴鐵路從屏東枋寮到台東，貫穿中央山脈南端，工程十分艱辛，因全線多為山區，地質複雜，工作環境惡劣，施工災害頻傳，隧道工程常遭大量湧水、落盤、抽心、擠壓等災變，施工期間有21人殉職。

紀念碑上記載因公殉職工人中，有多名為台東人，其餘散布其他縣市。其中具榮民身分者有黃大耀、陳伯平及劉文金等3人。因殉職者中有榮民，多年來台東榮民服務處每逢春、秋兩季皆會舉行追思祭典。

台東榮服處表示，政府為改善東部對外交通，促進東部開發，增強國防戰力，開拓沿線觀光，自民國69年7月1日起動工興建南迴鐵路。施工過程，因沿線地質複雜多變，東海岸地勢陡峭，施工期間因湧水、抽心、擠壓各種突變性災害層出不窮，更使作業倍加艱辛。工程於80年12月16日完成通車，全長98公里149公尺。

南迴鐵路是環島鐵路網的最後一環，80年底南迴鐵路完工通車，補足台灣環島鐵路失落的一環；103年底開始進行電氣化工程，連續實施3年的晚間停駛列車。直到109年10月31日在西部幹線已通行30年的電聯車，以及以台東卑南族命名的普悠瑪列車首次成功試車從屏東開到台東，貫穿中央山脈南端，正式宣告「環島鐵路電氣化最後一哩路」完成。

台東 榮民 火車站

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