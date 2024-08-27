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肺癌可不用化療？ mRNA疫苗臨床試驗中

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】肺癌是全球死亡率最高的癌症，mRNA疫苗能否成為治療肺癌的新解方？德國生技公司BioNTech研發出一款新疫苗，藉由增加人類對癌細胞的免疫反應，維持健康細胞不受到破壞。如今，該疫苗已在不同國家的醫學中心進行臨床試驗，盼能給予更多肺癌患者接受治療的動力。

研發mRNA新疫苗

衛報》報導，醫學團隊正在測試一種由BioNTech研發的mRNA新疫苗，首次人體研究試驗已在英國、美國、德國、匈牙利、波蘭、西班牙和土耳其等七個國家的醫學中心啟動，該疫苗可以有效抵抗人體內的癌細胞，並防止惡性腫瘤復發。

相較於癌症化療，該疫苗目的是增強人類對癌症的免疫反應，同時不影響健康細胞，其使用類似於新冠疫苗的mRNA，透過向免疫系統提供非小細胞肺癌的腫瘤標記，促使體內細胞對抗擁有標記的癌細胞。

倫敦大學學院醫院腫瘤內科顧問李教授指出，世界正在進入基於mRNA免疫療法臨床試驗的新時代，該技術是癌症治療的重要階段，希望mRNA疫苗在免疫療法的基礎上能帶來更大的促進作用。

具有突破性潛力

歐洲新聞網》報導，肺癌每年導致約180萬人死亡，晚期病患會面臨惡性腫瘤嚴重擴散。如今，醫學團隊在患者身上開始試驗首個肺癌mRNA疫苗，並稱其具將帶來突破性的潛力。

一位67歲來自倫敦的科學家拉茲是英國首位新實驗疫苗的受試者，其在五月被診斷出患有肺癌，不久後開始接受化療和放療。基於其科學背景，他十分樂意參與這項臨床試驗，並認為參與這項研究有助於未來幫助其他人，使該療法能更廣泛的應用。

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