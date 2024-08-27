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台東池上「書法路牌」不符規定 交通部將發文要求撤換

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台東池上鄉的新生路、中正路、忠孝路等11處道路的路名牌採用書法家手寫字體，引發外界議論，其中新生路的「新」最容易被看錯。圖／讀者提供
台東池上鄉的新生路、中正路、忠孝路等11處道路的路名牌採用書法家手寫字體，引發外界議論，其中新生路的「新」最容易被看錯。圖／讀者提供

台東縣池上鄉邀請藝術家參與公共設計，使用毛筆手寫字體的「書法路牌」，引發外界批評，認為字體不統一恐導致事故。交通部路政及道安司今表示，該路牌不符「道路交通標誌標線號誌設置規則」，可能造成辨識上錯誤，不是很適當，將發文給主管機關要求撤換。

交通部路政及道安司表示，依照道路交通標誌標線號誌設置規則，道路路牌的中文字體統一為「正體字」，且大小都有標準尺寸，僅在副牌可有彈性。台東池上鄉這起案列不符合道路交通標誌標線號誌設置規則規定，將發文通知主管機關撤換，若未照規定設置導致事故，設置機關恐需負國家賠償責任。

根據道路交通標誌標線號誌設置規則規定，中文一律使用正楷或變體字，字體大小應予一致，標寫順序縱向者一律採由遠而近；橫向者一律採由左而右方式。為使行車中駕駛人易於辨識，筆劃寬度橫豎比得採二比一；數字一律為阿拉伯數字，用等線體或變體字，且字體大小應一致。

交通部路政及道安司副司長蔡書彬也說，中央對於道路交通標誌標線號誌設有試辦計畫機制，若地方政府認為有更好的構想，要提試辦計畫到交通部，試辦後要再提出成效評估，若效果不好就須恢復原狀。過去像是高雄市有提出標線型圓環、新北市提出綠斑馬、台北市提出重機停車格等試辦計畫。

交通部 字體 標誌

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