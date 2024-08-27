2024台灣米其林公布 6家餐廳獲綠星肯定

中央社／ 台北27日電

2024台灣米其林今天公布最新摘星名單，率先公布的是米其林綠星名單以及個人獎的部分，其中共有6家餐廳獲米其林綠星肯定，與去年名單一樣。

今年的米其林綠星餐廳為Embers、好嶼、小小樹食（大安路）、山海樓、Thomas Chien、陽明春天（士林）。

米其林綠星是1項年度獎項，標舉在永續作為上領先的餐廳。他們在道德與環保都有一定的堅持，與注重永續的供應商與生產者合作，減少浪費，或甚至不使用塑膠和與其他無法回收的材料。

另外，今年的侍酒師獎為元紀的曾雅慧，這也是首名女性侍酒師，她說，感謝米其林的肯定，期望未來能有更多女性侍酒師加入侍酒師的行列。

米其林服務大獎則由斑泊的許縕珊獲得，許縕珊致詞時表示，謝謝米其林讓世界看到台灣的服務團隊。

年輕主廚大獎由卉寓的陳莛諭奪得，陳莛諭說，感謝米其林也感謝來卉寓用餐的消費者。

永續 米其林 餐廳

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