交通部修法更新婦幼停車標誌參考圖 最快9月上路

政府機構、車站及觀光景區等停車場都設有婦幼專用停車格，交通部修正「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設置管理辦法」，以「通用性、簡單性、一致性、視認性」為原則，更新孕婦及育有六歲以下兒童者停車位標誌設置及識別證圖示，考量全面重製需耗費較大成本，新版主要用於未來新設或有重製需求標誌或識別證，最快9月上路。

交通部表示，過去民眾有反映不理解現行圖示汽車圖像，甚至誤認成加油槍，新版孕婦及育有六歲以下兒童者停車位標誌為台灣設計研究院去年推動公共圖標計畫成果，以中性且與國際接軌並導入人本思維來優化現行圖示，並以「通用性、簡單性、一致性、視認性」為原則加以更新。

有關停車位識別證圖示部分，交通部指出，參考地方政府意見及使用情境，識別證經常夾於擋風玻璃內側，因此在執勤查驗身份時，有效日期經常被遮擋、不利查看，新版本將重要資訊調整至識別證頂部，識別證圖形與背景以有良好對比性為原則。

交通部說明，依現行已設置標誌或已印製的識別證仍可繼續使用，新增孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設置管理辦法修正發布後，新設或重置的標誌或重新印製的識別證則應適用修正後規定。