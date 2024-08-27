傳染力超強！M痘變異株泰國現蹤 羅一鈞：台灣遲早會有

Ｍ痘新變異株威脅，我國Ｍ痘疫苗上周接種人數創下今年單周新高。疾管署發言人羅一鈞表示，國內上周新增1例本土病例，但都是第二型，並非新的Ib型病毒。另，隨著泰國出現新Ib型，我國恐遲早會有Ib型的M痘境外移入。

M痘分成第I型跟第II型，2022年時第II型發展出能透過人際接觸傳染的IIb型，並引發全球大流行。去年3月剛果民主共和國發現首例第I型性傳播案例，去年9月發生明顯為人際（性）傳播的Ib型，今年6月開始陸續蔓延至其他地區。我國目前流行M痘病毒仍為IIb型。

羅一鈞說，M痘上周本土新增1例，國內累計404例均未檢出新型的Ib型病毒。22日疾管署召開專家會議，積極整備國內防疫量能並建置Ib型快速核酸檢驗技術，與地方衛生機關、醫療院所和民間團體執行各項衛教宣導、個案通報、檢驗與處置照護等防治措施。在機場、港埠宣導出國旅客注意國際疫情和自身防護，函請交通部轉知旅行社業者及海運業者，宣導最新疫情。

22日泰國確診亞洲首例M痘Ib型個案，為66歲歐洲男性有非洲流行國家旅遊史，入境曼谷後隔日住院通報，衛生單位已追蹤46名接觸者並採取適當防治措施，泰國目前旅遊警戒為「第一級：注意」。

羅一鈞說，因泰國M痘Ib首例無本土擴散情形，疾管署評估無須提升泰國M痘旅遊疫情建議，仍維持「第一級：注意」。然而，考量地理位置臨近，泰國為交通樞紐，我國也有直航航班，預期遲早會有Ib型的M痘境外移入。

疾管署15日提升高風險國家旅遊疫情建議等級，剛果民主共和國的旅遊疫情建議等級提升至「第二級：警示」； 中非共和國、剛果、蒲隆地、肯亞、盧安達、烏干達等非洲六國,提升至「第一級：注意」。

目前接種疫苗為有效預防方式，公費對象包含近1年有風險性行為者，如有多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等，過去曾罹患性病，或性接觸對象有前述任一情形者等盡速接種。

羅一鈞指出，國內上周1085人接種M痘疫苗，創今年單周新高。目前仍有約2萬瓶庫存，年底將再進貨1萬瓶，約可提供7至8萬人次接種，另口服抗病毒藥物尚有約440人份。