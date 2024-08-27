凱米颱風離台滿月…類鼻疽病例創19年新高 再增6例、1死

颱風過後類鼻疽疫情持續累積，為19年來以來新高。疾管署發言人羅一鈞表示，上周新增6例本土，都是高雄；已經連續兩周疫情下降，無新增死亡，今年累計60例，為2006年以來新高。

依據監測資料顯示，今年國內已累計60例本土類鼻疽確定病例，其中53例為凱米颱風後確診個案，居住地分布為高雄市41例、台南市6例、台中市3例、屏東縣2例、嘉義縣1例；其中7例死亡，包括高雄3例、台南2例、台中1例、屏東1例。

疫情中心主任郭宏偉表示，上周新增個案皆居住於高雄市，年齡介於 50多歲至70多歲，發病日介於7月31日8月15日，皆具慢性病史，1例有汙水、土壤等相關環境暴露史；目前6例個案均於一般病房住院治療中。

郭宏偉指出，引起類鼻疽的類鼻疽桿菌存在於土壤、水池及積水環境中，主要由皮膚傷口接觸受病原菌污染的土壤或汙水傳染，而颱風後因強風暴雨易使土壤和泥水中的類鼻疽桿菌暴露於地面並更易傳播，且常為吸入性感染，造成颱風後一個月內確診個案增加。

類鼻疽潛伏期通常為2至4周，雖疫情持續下降，惟預計至8月底仍會出現個案。郭宏偉說，民眾類鼻疽常見病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療，請留意自身健康狀況，有疑似症狀儘速就醫治療。

羅一鈞也呼籲糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，重症機率較高，如有發燒、胸痛、咳嗽等症狀請儘速就醫，即早診斷與治療。