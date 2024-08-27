快訊

台新金總座針對「新新併」提出五大聲明 不排除拉高換股比例

直播／2024《台灣米其林指南》星級美食城市 摘星餐廳名單公布

一票外國人排隊！台北101捷運站搶搭「手扶梯」 官方出手了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蚊媒2傳染病雙創5年新高 屈公病印度境外移入增3例

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
防疫醫師林詠青說明屈公病境外移入個案狀況。記者李青縈／攝影
防疫醫師林詠青說明屈公病境外移入個案狀況。記者李青縈／攝影

出國旅遊復甦，今年兩種蚊媒傳染病齊創5年同期新高。疾管署發言人羅一鈞表示，暑假出國潮影響，今年登革熱今年累計183例、屈公病累計9例，都寫下5年同期新高，提醒赴南亞和東南亞注意防蚊。

疫情中心主任郭宏偉表示，屈公病上周新增3例境外移入，為2019年10月以來單周新高。屈公病今年累計9例，感染國家分別為印度4例、菲律賓3例、印尼1例、馬來西亞1例。

防疫醫師林詠青表示，新增的3例均來自印度，包括北部2例為30多歲及40多歲女性一起到印度旅遊，在印度時已有症狀，包括頭痛、關節痛、骨頭痛、發燒、倦怠、四肢紅疹，入境後當日就醫通報確診屈公病，目前在家休養。另有1例為外籍人士，為中部20多歲男性，8月中旬自印度入境隔日出現發燒、關節痛，症狀持續2日後就醫通報確診屈公病，發病後一周離境返國。

羅一鈞表示，暑假收假時期為好發階段，2019年因境外移入屈公病暴增，全年95例，以緬甸為主，導致7月至10月雙北屈公病本土疫情共計21例，中和區占15例。

在登革熱部分，郭宏偉說，近一個月境外移入則自泰國為多，28例當中，泰國占11例。鄰近東南亞國家登革熱疫情較去年同期嚴峻，其中印尼、柬埔寨、寮國及越南疫情上升，泰國疫情處上下波動。

林詠青說，屈公病與登革熱都是白線斑蚊、埃及斑蚊傳播，並不會直接人傳人，發病初期症狀相似，但是屈公病七成患者會有明顯的關節疼動，並且五成病人會有持續數周的倦怠感染感。

疾管署提醒，登革熱的潛伏期有3至14天，國人在國外遭感染後可能回國才發病，而這些回到居住地後始發病的個案，若受到斑蚊的叮咬，此斑蚊經8至12天後，將具有傳染登革熱病毒的能力，增加本土病例發生風險，因此民眾如前往登革熱、屈公病等蚊媒傳播疾病流行國家時應留意防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑，減少受蚊子叮咬的機會。

屈公病 疫情 登革熱

延伸閱讀

開學倒數…腸病毒、腹瀉升溫 腸病毒高峰落在9月下旬

LG電子印度公司考慮IPO 助攻營收達成750億美元目標

莫迪熱線拜登 聚焦烏克蘭和平、孟加拉印度教徒安全

COVID-19疫情再降 估最快8月下旬脫離流行

相關新聞

淋浴間驚見用過的衛生棉 高雄星級酒店坦承作業疏失

有網友在臉書社團「匿名公社」爆料，指稱8月24日入住高雄義大皇家酒店，竟在淋浴間發現上一個房客使用過的衛生棉。業者表示，...

午後雷雨來了！4縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午14時05分針對南投等4縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

吉伊卡哇夯炸！他為扭蛋衝藏壽司爆吃百盤 「結帳失敗」驚呼：獲得冷知識了

連鎖迴轉壽司店「藏壽司」與日本「吉伊卡哇（ちいかわ）」聯名，吸引許多粉絲前往朝聖。有一名網友在社群平台Threads上發文抱怨，他表示為了吉伊卡哇扭蛋，去藏壽司爆吃百盤，卻一直結帳失敗，最後才得知，原來機器結帳是有上限的。讓他驚呼：「獲得冷知識了！」，貼文一出，引發網友熱議。

傳染力超強！M痘變異株泰國現蹤 羅一鈞：台灣遲早會有

Ｍ痘新變異株威脅，我國Ｍ痘疫苗上周接種人數創下今年單周新高。疾管署發言人羅一鈞表示，國內上周新增1例本土病例，但都是第二...

北捷2025閘門換新…增掃碼與信用卡支付 悠遊卡業績恐首當其衝

台北捷運公司將於2025年將閘門全面更換，納入QR Ccode、信用卡等多元支付，不過，北市議員發現屆時首當其衝的是悠遊...

墾丁觀光怎麼了？ 吳鳳直指台灣3優勢但「缺了這塊靈魂」

墾丁近來負面討論不斷，藝人吳鳳曾當過多年導遊，他分享個人看法表示，這麼漂亮的土地，真的需要更有效的宣傳跟包裝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。