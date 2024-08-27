蚊媒2傳染病雙創5年新高 屈公病印度境外移入增3例

出國旅遊復甦，今年兩種蚊媒傳染病齊創5年同期新高。疾管署發言人羅一鈞表示，暑假出國潮影響，今年登革熱今年累計183例、屈公病累計9例，都寫下5年同期新高，提醒赴南亞和東南亞注意防蚊。

疫情中心主任郭宏偉表示，屈公病上周新增3例境外移入，為2019年10月以來單周新高。屈公病今年累計9例，感染國家分別為印度4例、菲律賓3例、印尼1例、馬來西亞1例。

防疫醫師林詠青表示，新增的3例均來自印度，包括北部2例為30多歲及40多歲女性一起到印度旅遊，在印度時已有症狀，包括頭痛、關節痛、骨頭痛、發燒、倦怠、四肢紅疹，入境後當日就醫通報確診屈公病，目前在家休養。另有1例為外籍人士，為中部20多歲男性，8月中旬自印度入境隔日出現發燒、關節痛，症狀持續2日後就醫通報確診屈公病，發病後一周離境返國。

羅一鈞表示，暑假收假時期為好發階段，2019年因境外移入屈公病暴增，全年95例，以緬甸為主，導致7月至10月雙北屈公病本土疫情共計21例，中和區占15例。

在登革熱部分，郭宏偉說，近一個月境外移入則自泰國為多，28例當中，泰國占11例。鄰近東南亞國家登革熱疫情較去年同期嚴峻，其中印尼、柬埔寨、寮國及越南疫情上升，泰國疫情處上下波動。

林詠青說，屈公病與登革熱都是白線斑蚊、埃及斑蚊傳播，並不會直接人傳人，發病初期症狀相似，但是屈公病七成患者會有明顯的關節疼動，並且五成病人會有持續數周的倦怠感染感。

疾管署提醒，登革熱的潛伏期有3至14天，國人在國外遭感染後可能回國才發病，而這些回到居住地後始發病的個案，若受到斑蚊的叮咬，此斑蚊經8至12天後，將具有傳染登革熱病毒的能力，增加本土病例發生風險，因此民眾如前往登革熱、屈公病等蚊媒傳播疾病流行國家時應留意防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑，減少受蚊子叮咬的機會。