盼GPS自主管理 遊覽車業者今重申2大訴求

交通部規定遊覽車需裝設GPS定位系統，且明年6月強制增設駕駛員刷卡機，確保駕駛員未超時，遊覽車業者昨號召近百名駕駛員到交通部抗議。公路局回應，GPS管理是盼業者透過異常告警自主管理。新北市遊覽車駕駛員職業工會今再強調，要求公路局撤除GPS資訊須拋接給指定平台規定，且不再要求業者加裝任何先進科技輔助系統。

新北市遊覽車駕駛員職業工會、台灣遊覽車發展協會昨號召近百名駕駛員赴交通部抗議，並提出5大訴求，包含GPS業者自主管理，遇重大肇事再由公司提供完整資訊、遊覽車工時依勞基法變形工時（彈性工時）管理、落實司機教育訓練及強化職業道德、全額補助刷卡機安裝及後續管理費用、遊覽車納大眾運輸。

公路局昨天晚間回應，GPS在2017年就已制定，並已訂定以4項指標，包含車輛速度異常、駕車時間異常、進入禁行路段、車輛逾期檢驗等進行3級管理，GPS管理制度是盼業者透過4項指標的異常告警來做自主管理，再以監理機關提醒為輔。

公路局也說，透過動態資訊系統蒐集每輛遊覽車行駛里程、行駛總次數、行駛天數等，可分析遊覽車營運情形，了解市場車輛供需情形、業者車隊規模、淡旺季分布等資訊，也能進一步研議相關協助措施。

對此，新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長許景翔今再重申，此次陳抗訴求只要求公路局撤除GPS資訊必須拋接給指定平台的規定，且不要再以任何藉口要求業者加裝任何先進科技輔助系統，這2項都屬行政命令範疇，交通部就能夠裁定。