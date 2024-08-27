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開學倒數…腸病毒、腹瀉升溫 腸病毒高峰落在9月下旬

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署疫情中心主任郭宏偉說明腸病毒、腹瀉疫情概況。記者李青縈／攝影
疾管署疫情中心主任郭宏偉說明腸病毒、腹瀉疫情概況。記者李青縈／攝影

國中小學即將開學，腸病毒、腹瀉雙雙增溫，疾管署發言人羅一鈞表示表示，腸病毒上周就診人次近1.4萬、呈現連2周上升，腹瀉就診人次也上升到12.5萬人次、為連4周上升；預期隨著本周校園開學到中秋節前疫情會持續上升，腸病毒高峰預計落在9月下旬，請家長注意衛生以及洗手。

腸病毒部分，疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，統計上周8月18日至24日雖然無新增重症，但是就診人次連2周上升，上周就診人次1萬3701人，增加5.8%，為連2周上升。近四周社區流行腸病毒以克沙奇A10型為主，克沙奇A16型次之，另易引起嚴重症狀之腸病毒A71型近期未檢出，D68型則為零星檢出。

羅一鈞說，預期腸病毒高峰落在9月下旬，今年暑假沒有跟先前般脫離流行期，今年疫情觸底後直接反升，推估是8月暑期班導致傳播風險增加。本周開學至中秋節前疫情預期將持續上升，請家長和學校落實小朋友洗手和環境消毒。

腹瀉部分，郭宏偉說，國內第34周，即8月18日至24日，腹瀉門急診就診累計12萬5895人次、連4周上升，較前一周12萬1905 人次上升3.27%，近4周呈上升趨勢，高於2019至2022年同期，惟低於去年同期。

郭宏偉表示，近四周共接獲 79 起腹瀉群聚通報案件，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計37起，以檢出諾羅病毒 21件，占56.8%為多，其次為腸炎弧菌12件，占32.4%。

郭宏偉說，諾羅病毒常在食用受汙染飲食後24至48小時之間發病，症狀主要為惡心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛，也可能合併發燒，倦怠、頭痛、及肌肉酸痛，小朋友的嘔吐症狀較明顯。症狀多會持續1至2天，之後就會逐漸痊癒。

諾羅病毒無特效藥，靠支持性療法，必須營養水分電解質補充。然而，部分患者痊癒後，二星期內糞便仍有病毒、仍具傳染力。

羅一鈞說，中秋節時腹瀉達到高峰恐跑不掉，民眾也避免生食，減少感染機率。疾管署也呼籲教托育機構人員與家長，務必加強教導學童養成良好個人衛生習慣，落實正確勤洗手，以及生病在家休息的防疫觀念，確保自身、同學及周遭親友的健康。

疫情 腸病毒 開學日

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