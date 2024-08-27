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嘉基助愛滋帶原孕婦圓夢 順利產下健康寶寶

中央社／ 嘉義市27日電

1名愛滋帶原婦人懷孕，惟恐病毒傳染給小孩，經嘉義基督教醫院醫療團隊利用高效能抗反轉錄病毒療法，以控制血中病毒量，降低垂直感染風險，這名孕婦最後順利產下健康寶寶。

嘉基今天發布新聞稿指出，HIV（愛滋）帶原者小美（化名）婚後懷孕，小美有生子渴望，但害怕會有感染疾病風險；嘉基愛滋病防治中心主任洪冬哲認為，在懷孕前和期間接受高效能抗反轉錄病毒療法（HAART），以控制血中病毒量，可降低母子垂直感染風險。

洪冬哲指出，愛滋帶原者指的是感染人類免疫缺陷病毒（HIV），雖然不一定會出現明顯症狀也沒有發病，但仍然有機會將病毒傳播給他人。部分帶原者擔心傳染選擇不婚不孕，但隨著醫學進步目前可透過HAART藥物治療，能有效降低病毒量，減少傳染機會。

嘉基婦產科醫師王培中表示，孕婦小美在懷孕14週，檢驗血中HIV病毒負荷量低，相對母子垂直感染風險低，後續產檢過程與一般產婦相同，順利於38週時剖腹產下1名女嬰。

嘉基小兒科醫師林嘉玲指出，小美雖是愛滋帶原者，孕期接受HAART藥物治療，寶寶出生後投予4週預防性藥物治療，出院回到社區也由衛生所持續關懷與協助督促完整藥物治療，定期回診排檢與施打預防針，經4個月追蹤後，已確定排除愛滋病毒母子垂直感染。

洪冬哲說，現今醫療進步，母子垂直感染能有效預防，女性感染者擁有生小孩夢想，不再遙不可及，只要遵守醫療計畫就有機會生下健康小孩，呼籲想懷孕婦人，規律的產檢很重要。

愛滋病 懷孕 病毒

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