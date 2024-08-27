台灣高鐵新增小夜班勤務津貼275元 10月1日實施

台灣高鐵公司針對具輪班性質的職務，10月起開放小夜班勤務津貼，上班時間介於下午2時至晚間6時59分，且凌晨0時以後下班者適用；台灣高鐵證實，小夜班勤務補助為275元，採單次發放，10月1日起實施。

高鐵企業工會昨（26日）在臉書發文公布，工會今年2月向公司提出，歷時6個月終於完成協議，台鐵公司昨天公告的輪班勤務補助，新增下午2時至晚間6時50分，且凌晨0時（含）以後下班者，給予275元勤務補助。

高鐵企業工會表示，公司一直以來，勤務補助僅分為早班175元、大夜班475元的津貼給予，但許多輪班人員的班別，在清晨0時下班者，無異於占據正常睡苗時間，因此企業工會爭取在凌晨0時下班者，能有類似小夜班津貼的補助。

高鐵企工指出，依照輪班勤務補助原則，不可否認，橫跨夜間出勤的員工較為辛苦，因此補助金額應與夜班津貼有較大的區別，考量上述種種後，最後決議為275元，打破長久以來輪班勤務補助政策，也感謝高鐵公司能夠聽取員工意見，早日讓這項訴求完成。

高鐵表示，補助是為了保證職工工資水平，不受物價上漲而導致影響的一種福利性工資。針對夜間輪班員工原本即補助，為進一步體恤員工，新增小夜班輪班勤務補助，依次給予勤務補助275元，預計10月1日實施，昨天已公告全體員工。