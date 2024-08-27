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萬聖派對六福村登場 竹縣府加開接駁車8月28日預約

中央社／ 新竹縣27日電

新竹縣政府9月7日至8日將在六福村辦萬聖奇幻派對，縣府說，提供接駁車預約已額滿，今天決議加開返程接駁班次，將於8月28日中午12時開放預約，民眾可多加利用。

新竹縣政府今天提供新聞資料指出，9月7日至8日將在六福村辦「2024秋遊星夜季-萬聖奇幻派對」，這2天的下午4時30分許開放免費入園，並邀請歌手魏嘉瑩、「五堅情」成員邱鋒澤等人演出，活動消息公布後，縣府所提供的接駁車預約全數額滿。

交通旅遊處長陳盈州告訴中央社記者表示，為讓更多民眾能搭載大眾運輸工具，決定在活動2天各增加1班接駁車，時間是晚上8時30分，路線是從六福村返程往高鐵新竹站。

陳盈州說，此加開的接駁車班次，將在8月28日中午12時開放預約，也讓民眾可安心觀看表演後再離場，接駁車預約網址為https://hisnchuhalloween.com/

縣府提供新聞資料指出，秋遊星夜季活動邁入第4屆，今年首次到六福村主題樂園舉辦，以萬聖奇幻派對主題，現場也設置3米高、身穿吸血鬼披風造型的皮皮獅氣偶，以及發光互動氣球裝飾等，將點亮竹縣秋天的夜晚。

六福村 新竹

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