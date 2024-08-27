台鐵員工抗爭3班制遭罰 勞動部：未構成不當勞動行為

2017年台鐵產工因不滿台鐵低薪、員額不足等，造成須採3班制24小時的日夜休排班，員工幾乎全年無休，甚至還有部分員工因抗爭遭懲處，向勞動部申請裁決卻救濟失敗，台鐵產工今於到勞動部前嚴正抗議。勞動部表示，員工在知悉雇主排定班表後，並未立即向雇主表達協商變更班表或依程序辦理請假手續，其行使權利並未符合誠實信用方法，認定台鐵局（現稱台鐵公司）並未構成不當勞動行為。

勞動部表示，台鐵產業工會於2017年時以個人臨時休假為名，串連於特定國定假日集體休假一案，經勞動部不當勞動行為裁決會個案審理，基於所提出排班事證與勞動關係脈絡，認定本次事件中，由於員工在知悉雇主排定班表後，並未立即向雇主表達協商變更班表或依程序辦理請假手續，其行使權利並未符合誠實信用方法，台鐵局並未構成不當勞動行為。

此外，案經行政法院審理後，一審、上訴審、更一審對於程序問題及實質爭議皆有不同看法，勞動部此次上訴，主要是為釐清行政法院的真實意見，以作為往後審理案件的參考。

勞動部說，裁決制度的建立是為保障勞工得以行使勞動三權，以穩定勞動關係、不受雇主不當干預或對工會幹部不利對待等，為釐清法律爭點及形成穩定法律意見，勞動部因此續行司法程序，並持續秉持中立客觀公正立場審理所有裁決案件，以營造友善勞動關係環境。

至於工會所提基層員工薪資調整部分，依據交通部表示，目前調薪方案已送行政院核定，勞動部樂觀其成。