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台鐵員工抗爭3班制遭罰 勞動部：未構成不當勞動行為

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台鐵336名員工在2017年春節發動罷工抗議遭台鐵局懲處，歷經7年訴訟後台北高等法院判決勞動部應撤銷懲處，勞動部卻再提上訴，台鐵產業工會不滿打壓，上午至勞動部外抗議。記者余承翰／攝影
台鐵336名員工在2017年春節發動罷工抗議遭台鐵局懲處，歷經7年訴訟後台北高等法院判決勞動部應撤銷懲處，勞動部卻再提上訴，台鐵產業工會不滿打壓，上午至勞動部外抗議。記者余承翰／攝影

2017年台鐵產工因不滿台鐵低薪、員額不足等，造成須採3班制24小時的日夜休排班，員工幾乎全年無休，甚至還有部分員工因抗爭遭懲處，向勞動部申請裁決卻救濟失敗，台鐵產工今於到勞動部前嚴正抗議。勞動部表示，員工在知悉雇主排定班表後，並未立即向雇主表達協商變更班表或依程序辦理請假手續，其行使權利並未符合誠實信用方法，認定台鐵局（現稱台鐵公司）並未構成不當勞動行為。

勞動部表示，台鐵產業工會於2017年時以個人臨時休假為名，串連於特定國定假日集體休假一案，經勞動部不當勞動行為裁決會個案審理，基於所提出排班事證與勞動關係脈絡，認定本次事件中，由於員工在知悉雇主排定班表後，並未立即向雇主表達協商變更班表或依程序辦理請假手續，其行使權利並未符合誠實信用方法，台鐵局並未構成不當勞動行為。

此外，案經行政法院審理後，一審、上訴審、更一審對於程序問題及實質爭議皆有不同看法，勞動部此次上訴，主要是為釐清行政法院的真實意見，以作為往後審理案件的參考。

勞動部說，裁決制度的建立是為保障勞工得以行使勞動三權，以穩定勞動關係、不受雇主不當干預或對工會幹部不利對待等，為釐清法律爭點及形成穩定法律意見，勞動部因此續行司法程序，並持續秉持中立客觀公正立場審理所有裁決案件，以營造友善勞動關係環境。

至於工會所提基層員工薪資調整部分，依據交通部表示，目前調薪方案已送行政院核定，勞動部樂觀其成。

勞動部 台鐵 職業工會 薪資

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