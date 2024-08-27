男女都可接種！國中開學施打HPV疫苗 5大QA一次看

即將開學，國民健康署提供國中女生施打HPV疫苗例行在開學後進行，部分縣市另提供男生接種。人類乳突病毒（HPV）疫苗預防什麼，為什麼男生也可接種，相關資訊整理一次看。

開業診所醫師顧芳瑜今天透過新聞稿分享，自己曾在診所遇到年僅16歲的青少年同時感染菜花、梅毒與淋病，在媽媽陪同下來檢查；原來是因為暑假期間和朋友們對性好奇，發生不安全性行為導致。

有些父母擔心施打疫苗變相鼓勵性行為，因而不同意孩子施打。顧芳瑜指出，青少年正是對於「性」感到好奇卻又一知半解的年紀，可能一時衝動或受同儕影響而想要嘗試，卻又缺乏預防保護觀念；不打疫苗，反而錯失提供絕佳保護、且由政府補助的良善政策，極為可惜。

Q. 為什麼要接種HPV疫苗？

人類乳突病毒（HPV）主要經由性接觸傳染，會感染人體的表皮與黏膜組織，已知共有200多種型別，其中感染第6、11型等低危險型HPV，可能導致生殖器疣（俗稱菜花）；長期感染第16、18型等高危險型HPV，則可能導致子宮頸癌及外生殖器癌。

根據醫學實證，接種HPV疫苗，可以預防至少70%致癌高危險型別HPV感染。世界衛生組織（WHO）建議，針對9至14歲性行為尚未活躍女性接種HPV疫苗，預防子宮頸癌效果最佳。

男性也受HPV威脅，台大醫院副院長暨耳鼻喉科主治醫師婁培人日前指出，男性感染HPV後可自然產生抗體的比率低於10%，在頭頸癌方面，男性有較高致病風險。台灣本土研究發現，HPV相關口咽癌佔了約30%，且逐年上升。

Q. 國內HPV疫苗接種政策為何？

衛生福利部國民健康署自民國107年12月底開始，全面推動國中女生公費接種HPV疫苗的服務。統計截至113年7月1日止，107至110年入學國中女生完整接種2劑疫苗之涵蓋率分別為75.2%、86.0%、86.1%、91.9%。

此外，台北市等縣市另提供國中男生接種HPV疫苗。國健署已預告，預計明年9月起也開始全面提供國中男生HPV疫苗接種，推估預算大概需要新台幣4.7億元。

Q. 接種HPV疫苗安全嗎？

國健署表示，透過接種HPV疫苗來預防子宮頸癌，已被WHO認可為安全有效，目前並無科學證據表明嚴重不良事件與接種HPV疫苗有關。

常見輕微HPV疫苗不良事件，包括注射部位紅腫熱痛、頭痛、發燒、暈眩、噁心、腹痛腹瀉、肌肉痠痛以及上呼吸道感染等，這些症狀通常會在接種後2週內緩解，若症狀持續且有加劇趨勢，請儘速就醫。

Q. 要如何接種HPV疫苗？

國健署說明，學校將發放注意事項資料，並對學生進行HPV疫苗衛教，讓學生充分了解接種流程、疫苗適應症及可能的副作用後，與家長一同在HPV疫苗接種同意書暨評估單上勾選「同意」並簽名，即可完成接種前置作業。

公費接種服務主要採取校園集中接種方式進行。接種當天學生應主動向駐診醫師說明身體狀況，讓醫師評估適合接種與否。

若醫師判定當天不適合接種，學校將另外發予補接種通知單，屆時只要攜帶此單、同意書暨評估單、接種紀錄卡以及健保卡於特定期限內，由家長陪同至指定醫療院所補接種，仍可享有公費補助。

Q. 疫苗要接種幾劑？

符合資格的女學生，應依建議時程及早完整接種2劑公費疫苗；若第1劑接種時已滿15歲，則需接種3劑才算完整接種。